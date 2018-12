La UD Las Palmas prevé cuatro bajas en su plantilla para el mercado de enero

La Unión Deportiva Las Palmas prevé dar cuatro bajas en su actual plantilla de futbolistas durante el próximo mercado de enero, según confirmó en la noche de este jueves el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, a la conclusión de la junta general de accionistas.



"No podemos seguir con tantos jugadores, tener una plantilla tan amplia es más perjudicial que beneficioso, nos genera un conflicto cada semana", aseguró.



Al mismo tiempo, Ramírez ve necesaria la incorporación de nuevos refuerzos porque "hay algunos puestos" que deben cubrir "para generar competencia y que los jugadores puedan dar un mayor nivel".



El presidente aclaró respecto a la posible salida de jugadores como Sergio Araujo o Tana que "cada tres meses tenemos interés por Araujo de todos los mercados del mundo, pero no llega ninguna oferta, y tampoco hemos recibido ninguna por Tana".



En el capítulo económico, Ramírez informó de que se ha cerrado el presente ejercicio con un beneficio superior a los 20 millones, "un éxito total" que considera a la vez "una paradoja", después del descenso de categoría en la campaña anterior.



En cuanto al presupuesto de la presente temporada, el máximo mandatario amarillo afirmó que estará cercano a los cuarenta millones, aunque dependerá "de diferentes circunstancias y puede que haya cifras que no podamos alcanzar, pero trabajaremos para lograrlo".