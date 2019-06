Momo y su mensaje con sabor a despedida de la UD Las Palmas: “Esto se va acabando”

Jerónimo Figueroa, 'Momo', futbolista de la UD Las Palmas, no quiso confirmar que el partido de este domingo ante el Almería (0-0) haya sido el último en el Estadio de Gran Canaria con la camiseta amarilla; aunque se despidió emocionado de la afición tras ser sustituido.

"Esto se va acabando, intento disfrutar al máximo en cada partido que juego aquí, el entrenador me dio la oportunidad de jugar hoy, pero no sé lo que voy a hacer el año que viene", declaró al finalizar el encuentro a los medios audiovisuales del club.

Momo reconoció que se emocionó cuando abandonaba el campo en el minuto 68 al "recordar todos los buenos momentos que he vivido aquí, y porque los aficionados reconocen tu trabajo durante muchos años. Siempre me he dejado la vida por la camiseta amarilla, por el equipo de mi tierra, siempre estaré agradecido a la afición y al club".

En el momento de su sustitución, el veterano futbolista grancanario recibió un significativo abrazo del defensa y capitán David García, cuya continuidad en el club tampoco está definida.

"Él y yo sabemos lo que hemos vivido aquí durante muchos años, la situación que tenemos los dos, y es de agradecer", explicó el centrocampista grancanario.