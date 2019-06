Víctor Moreno asegura que el CD Tenerife 19-20 tendrá “entre diez y doce fichajes”

El Tenerife 19-20 ya toma forma. La contratación de López Garai como entrenador es el punto de inflexión en la confección de una plantilla que ya cuenta con Álex Bermejo (Espanyol B) como novedad y que, en palabras del director deportivo Víctor Moreno “sufrirá una reestructuración que afectará al cincuenta por ciento” de sus componentes, lo que se traduce en unos diez o doce fichajes, pues el deseo de la entidad es contar “con un grupo de 22 ó 23 futbolistas como máximo”.

Moreno expuso un plan de trabajo a medio plazo, “confeccionado la plantilla 19-20, pero pensando en la de la temporada siguiente o la de la campaña 21-22”, con el deseo de que “los próximos veranos no vayan a ser tan agitados como va a ser éste y podamos llegar al mercado con el 85-90% del grupo definido”. Para ello busca construir una plantilla “a coste cero”, sin pagar gastos de traspaso, “y con varios futbolistas cobrando el salario mínimo”.

Por el camino se buscarán “futbolistas con implicación, con gente que ofrezca recursos alternativos en todas las demarcaciones” y, a medio plazo, espera tener “un alto porcentaje de jugadores de la cantera en el primer equipo”. En esta línea, el club anunció la renovación hasta 2021 del lateral Fede Olivera, futbolista del filial que podría salir cedido este verano, aunque no se descarta su incorporación al primer equipo si López Garai da el visto bueno.

Atendiendo al perfil del nuevo técnico, Moreno dibujó las líneas generales del Tenerife 19-20, que debe ser “un equipo vistoso, con buen juego posicional, que domine las diferentes fases del juego y que también sea reconocible sin balón, con una presión solidaria, compacto y con un ritmo competitivo elevado”. Y de modo más concreto, confía en contar con Naranjo y Malbasic, “dos grandes futbolistas que cualquier equipo de Segunda División querría tener en su plantilla”.

Aunque es consciente de que el tope salarial del Tenerife 19-20 para confeccionar su plantilla va a ser comparativamente menor al que dispuso el club este pasado ejercicio, espera que esa circunstancia “no nos limite la inversión y no nos obligue a perder potencial deportivo”. Así, no descartó la continuidad de Luis Milla, “un futbolista que nos consta que está cotizado, pero por el que no hemos recibido una oferta formal”, aunque sí admitió “algún tanteo”.

“Habrá cambios en todas las demarcaciones”, anticipó Moreno, que calificó el fichaje de Bermejo como “una oportunidad de mercado”. Asimismo, recalcó que para la delantera se va a buscar “un perfil contrastado”, apuntó que “puede quedarse alguno de los futbolistas que regresan cedidos [Carlos Abad, Nahuel y Brian Martín]” y dijo que “los jóvenes que llegan del filial están preparados para jugar en el primer equipo porque el trabajo que se hace en la base es bueno”.

Menos concreto estuvo Moreno al hablar de objetivos, aunque no ocultó que lo que quiere es “ser el director deportivo del Tenerife en Primera División. ¿Cuándo? Pues intentaremos hacer las cosas bien, con un buen trabajo y acierto en los fichajes, porque así será más fácil que esta oportunidad se dé pronto”. Y de cara al próximo curso anticipó que su deseo es “disputar entre seis y ocho partidos de pretemporada” y “salir a Europa a jugar partidos competitivos”.

Finalmente, al analizar sus seis meses de trabajo como director deportivo del Tenerife, reconoció sus errores en el mercado de invierno, se consideró “autocrítico, porque alguien que trabaja 14 horas diarias se equivoca mucho”, justificó la no renovación de Héctor “por tener ya tres laterales izquierdos con contrato tras una mala gestión de mercado [al fichar en invierno a Isma López]” y dijo que el despido de Oltra “ha sido la decisión más dura de mi trayectoria profesional”.