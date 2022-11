Alexandre Corredera y Samuel Shashoua están de vuelta. Ambos jugadores se mostraronentusiasmados ante la posibilidad de regresar a los terrenos de juego. A su vez valoran la gran victoria cosechada por el CD Tenerife ante el Burgos CF y miran con optimismo la próxima participación en la Copa SM el Rey.

Alexandre Corredera: “Estoy bien, con muchas ganas e ilusionado. Ya hago trabajo en el campo, todo va conforme lo previsto. Se sufre mucho más desde fuera. Estas seis semanas he sufrido mucho viendo los partidos. Dimos la vuelta a la situación en Burgos y ahora afrontamos la Copa SM del Rey con más moral. Salimos reforzados de Burgos. Se vio de nuevo a un equipo sólido, con mucha entrega. Fue una victoria sufrida, en un campo complicado y dejando la portería a cero. Podemos competir contra cualquier rival y en cualquier campo. Se vio el grupo que somos. Si pasamos eliminatorias te pueden tocar rivales muy interesantes. Tenemos una buena oportunidad y queremos llegar lo más lejos posible. Nos hace mucha ilusión. En la Copa SM el Rey todo se iguala mucho y ellos tendrán a su afición de lado. Jugaremos en césped artificial. Será un partido diferente, igualado y ellos darán un plus. Nosotros tenemos que seguir la línea”.

“Tuve meses complicados por el dolor. La decisión de operar me ha sido acertada porque había tratamientos que no funcionaban. Se me hace largo, pero todo ha salido bien. Quiero dar mi mejor fútbol y mi mejor versión. Tengo ganas de volver y estar al ciento por ciento. Volveré pronto y para ayudar al equipo. Intentamos hacer todo para que el tratamiento conservador funcionara, aunque fue imposible. La afición me ha apoyado muchísimo, con muchos mensajes de ánimo en semanas que eran complicadas para mí. Los mensajes de la afición me han animado para volver mucho mejor y más fuerte. Tengo mucha ilusión por volver a jugar”, añadió el centrocampista de Vic.

Samuel Shashoua: “Tengo muchísimas ganas. Desde finales del año pasado no me he encontrado al ciento por ciento. Estoy feliz porque me entreno sin dolor, me despierto sin dolor; tengo mucha ilusión. Espero contagiar de ilusión al grupo cuando vuelva. Desde fuera se vive todo horrible, en la grada no aguanto, quiero saltar al campo y jugar, y más cuando las cosas no salen, más quiero jugar y ayudar. Se sufre desde fuera. Este tramo me ha cambiado la mentalidad. Espero dar todo lo que tengo para poder aportar al grupo. El partido de Burgos era importante. Lo sacamos adelante y se vio que el equipo puede competir. Los 11 no pararon de correr para ganar el partido”.

Es hora de dar orto paso adelante para cambiar la situación. Queremos jugar contra los mejores para saber cómo lo podemos hacer. Por eso queremos avanzar en la Copa SM el Rey, como en aquella eliminatoria que disfrutamos ante el Athletic Club de Bilbao. Fue algo muy bonito. Cuando sufres siempre tienes gente alrededor que te anima. Noto mucho a la afición, cuando voy por la calle o por redes sociales. Siempre me preguntan, me dan más ganas de jugar en el Estadio. Quiero volver y dar mi mejor versión. La gente paga y quiere disfrutar; yo tengo mucha ilusión. Lo más importante es que la afición siga creyendo en nosotros. Al final vamos a pelear por estar arriba, queremos volverles a dar alegrías. Creo que pronto estaré en el campo. Tenemos que esperar... pero yo quiero jugar cuanto antes“, senteció el futbolista inglés.