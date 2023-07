Asier Garitano duda de que Ángel pueda estar para el inicio liguero

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, pone en duda la participación de Ángel Rodríguez en el primer partido de LaLiga Hypermotion ante el Real Oviedo, el próximo 14 de agosto, debido a la lesión muscular que sufre, y aunque “no parece grave”, ha subrayado que no forzará al delantero.

“Hay que dejarle tranquilo, ayudarle entre todos porque las precipitaciones no son buenas en estas lesiones. Va a ir de menos a más, tengo dudas de que pueda llegar al primer partido, y si no, tenemos a otros jugadores. Es una temporada de diez meses y se le ha firmado para toda la temporada”, ha explicado.

Tras la derrota de este sábado en un amistoso con el Elche (1-0), el técnico vasco ha reconocido que el conjunto ilicitano ha estado “un punto por encima” y eso les hace saber “dónde estamos y dónde tenemos que mejorar”, aunque es optimista y cree que el Tenerife “va a estar cada vez mejor y va a llegar bien” para ese primer partido como local.

“La valoración es positiva. El Elche es el primer rival de los que nos vamos a encontrar en liga y vemos la fortaleza que tiene la gente en situaciones de duelos” ha declarado.

Tampoco parece preocuparle mucho a Garitano el nuevo revés -tercero consecutivo por idéntico marcador-, porque, a su juicio, en pretemporada “el resultado es el cuarto, quinto o sexto objetivo que buscas, a todos nos gusta tener mejores resultados que peores, pero no es algo que nos vuelva locos. Es verdad que hemos sufrido a balón parado y en la presión, porque teníamos una velocidad menos, son cosas que hay que corregir para dar una mejor versión”.

El preparador guipuzcoano también admitió que les costó “ajustar” ante una defensa de cinco jugadores como empleó su rival. “En los duelos, carreras y disputas eran más fuertes que nosotros, pero el gol viene de un error. Se tiene que regalar entre poco y nada, pero es mejor que estas cosas pasen ahora”, añadió.

Garitano tiene claro que Juan Soriano “es nuestro portero” y no tiene constancia de que el club esté buscando a otro, por si el sevillano pudiera salir en este mercado estival, tras su negativa a renovar: “Pienso que ahí no va a haber ningún movimiento, que yo sepa, no hay nada”, ha subrayado.

También ha reconocido que es un contratiempo que no haya llegado aún el defensa central Kike Salas, del Sevilla, tras la decisión del club andaluz de que viaje a Estados Unidos con el resto de sus compañeros para seguir con la pretemporada. “Sea Kike, o sea otro”, ha dicho, es una posición a reforzar, pero también espera un jugador para el centro del campo.