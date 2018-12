El árbitro del derbi se disculpa por el error en el penalti

El árbitro vasco Gorka Sagués Oscoz pidió disculpas al final del partido entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife (1-1) al defensa local David García, al que sancionó con un penalti por unas manos inexistentes y con una segunda amonestación que le costó la expulsión.



Según reveló en zona mixta Fidel Chaves, futbolista del equipo amarillo, el colegiado del encuentro se dirigió al término del choque al capitán local para pedirle disculpas, una vez vistas las imágenes de la jugada en la que el balón le golpea en la cabeza, y no en la mano, en el tanto que acabó suponiendo el empate del Tenerife desde los once metros, convertido por Suso Santana.



Por otra parte, Paco Herrera, entrenador de la Unión Deportiva, confirmó en sala de prensa que el club tiene "muy claro" que presentará recurso por la segunda cartulina amarilla de David García, recibida en esa acción, para que el central pueda jugar el próximo sábado en Córdoba.



"Nos lo tienen que conceder, la situación es clara y diáfana, entiendo que alguien se pueda equivocar en el campo, pero no en reconocer que ha habido un error y que hay que corregirlo en ese sentido; en el otro, ya ha pasado y no se lo deseo a un colegiado, porque no le ayuda, pero ha tomado la decisión y se acabó", explicó.