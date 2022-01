García Pimienta busca su primera alegría con la UD Las Palmas

La UD Las Palmas regresa al Estadio Gran Canaria para disputar el segundo encuentro como local de 2022, un partido en el que Francisco Javier García Pimienta debutará como entrenador amarillo tras la destitución de Pepe Mel.

García Pimienta: "Es importante ganar para que los jugadores crean en esto"

El conjunto grancanario recibirá la visita de la Real Sociedad B de Xabi Alonso en un encuentro al que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar los tres puntos. La UD ocupa actualmente la octava plaza de la clasificación con 35 puntos y la victoria no solo le serviría para reengancharse a la lucha por los puestos de Play Off, sino que también supondría un plus de confianza para la plantilla tras la dolorosa derrotada cosechada el pasado fin de semana, ante el Fuenlabrada (3-2).

El filial txuriurdin ocupa la penúltima posición con 18 puntos y sigue en la lucha por salir de la zona de descenso tras perder en la jornada anterior, ante el Cartagena (1-2).

En su primera comparecencia ante los medios como nuevo entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta manifestó: "buscaremos ser protagonistas en el partido. Intentaremos llevar el peso y generar ocasiones de gol. Estoy muy contento con la actitud y el trabajo de la plantilla a lo largo de esta semana para asimilar los nuevos conceptos. Ellos saben que todos parten de cero tanto los que jugában, como los que no".

García Pimienta en su primera intervención, en la previa de un partido, también mandó un mensaje a la afición pidiéndoles el apoyo, el domingo en el Estadio Gran Canaria.