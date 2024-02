Garitano propone “robar y salir” para contrarrestar el juego del Andorra

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, espera que su equipo pueda robar el balón y salir al contraataque para contrarrestar el fútbol asociativo y de mayor control del Andorra, visitante este sábado del estadio Heliodoro Rodríguez López en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion.

Así lo ha expresado el técnico vasco en la rueda de prensa previa al choque, en el que confía que su equipo dé una imagen similar a la ofrecida en la jornada anterior en Valencia ante el Levante, pese al empate final sin goles.

“Debemos centrarnos en nosotros y contrarrestar el juego del Andorra, poder robar para salir, es un partido importante en el que necesitamos una mejor versión de la que hemos dado en los partidos de casa, que seamos un equipo más reconocible”, ha admitido.

En cualquier caso, subraya que tienen “claro el plan de partido” ante un rival que aunque tiene “mucha velocidad en banda” y que no va a cambiar “su idea de jugar, un fútbol asociativo”, aunque sí ha modificado el dibujo táctico en algunos partidos.

Garitano quiere ver un equipo “competitivo”, no solo en este partido “sino en lo que queda de segunda vuelta”, así como “darle continuidad” a lo que vio frente al Levante, “un claro ejemplo, pero mejorando algunos errores que cometimos”.

🎙️ #AsierGaritano: “Queremos ser un equipo más competitivo y reconocible. Lo tenemos muy claro y estamos totalmente centrados. Creo que estamos en condiciones de hacer una gran segunda vuelta”.#TenerifeAndorra #YoSoyElTenerife — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 2 de febrero de 2024

El técnico vasco no ha querido dar pistas de una posible alineación, si bien reconoce que el lateral izquierdo Fer Medrano no ha completado todos los entrenamientos de esta semana por una luxación de hombro que sufrió en Valencia: “Veremos mañana cómo se levanta”, ha dicho.

No podrá contar con seguridad con el sancionado José León, y el propio Garitano no tenía muchas esperanzas de que prosperasen los recursos del club tras su expulsión: “Me pareció excesivo el castigo, pero intuía que es muy difícil que le den la vuelta a eso, hemos preparado la semana pensando que no íbamos a poder contar con él”, ha reconocido.

Por lo que respecta al mercado de fichajes, cerrado el jueves por la noche, el entrenador del Tenerife no esperaba más incorporaciones que las confirmadas semanas atrás de Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani, y ahora debe “sacar la mejor versión de este grupo” e intentar hacer “una muy buena segunda vuelta”.