León: “No creo que con el Almería nos juguemos luchar por el ascenso directo”

El central madrileño del CD Tenerife, José León, ha asegurado este viernes que no considera que el conjunto blanquiazul se juegue en el partido del próximo lunes ante la UD Almería “poder luchar por el ascenso directo”.

“Es un partido muy atractivo, pero sabemos que no se decide nada porque queda mucha liga”, ha comentado en declaraciones a los medios.

José León ha manifestado que el lunes se enfrentarán dos equipos que han “estado arriba toda la temporada”, y ha dicho que el almeriense tiene un plantel “de mucha calidad”.

Con la mente puesta en el partidazo del lunes. Concentración y ganas de lograr una victoria a vuestro lado 🤝🏟💙 pic.twitter.com/nIP8b27XA7 — José León (@joseleonbernal) 18 de marzo de 2022

“Esto es muy largo y hay que luchar en cada partido por los tres puntos”, ha señalado.

José León ha dicho que en el vestuario no se meten “la presión” de que si no consiguen ganar al Almería se complicarían el ascenso directo, al tiempo que ha dicho que en el plantel no le dan “una importancia más allá de los tres puntos”.