Miguel Concepción y Antonio Mata presentan el partido del Centenario

El exfutbolista Antonio Mata ha manifestado este jueves durante la presentación del partido del centenario del CD Tenerife frente al Brondby que aún le sigue “emocionando” el gol que le marcó al conjunto danés en 1997 y que supuso la histórica clasificación del equipo blanquiazul para las semifinales de la Copa de la UEFA.

El jugador extremeño ha dicho que para él es “un honor” haber formado parte del conjunto isleño y espera que muchos “disfruten” de ese encuentro el próximo 4 de diciembre, en el que volverán a cruzarse ambos equipos en un amistoso que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

“Aquel partido no lo gané yo solo, pero ese gol me marcó mucho. Ha pasado el tiempo, 25 años, pero parece que fue ayer. Me sigue emocionando aquel gol, y cuando vimos el recibimiento de la afición en el aeropuerto nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado”, ha reconocido el jugador que en su día llegó al Tenerife procedente del CD Málaga.

Antonio Mata ha añadido que es importante recordar a los más jóvenes que en aquellos años se codearon “con los mejores clubes de Europa”, y esa memoria “también debe estar presente en este centenario”.

Su gol de falta, en el último minuto de la prórroga, supuso el 0-2 que clasificaba al Tenerife para la penúltima ronda europea, superando el 0-1 encajado en el partido de ida en el Heliodoro.

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha dicho que se enfrentarán a un rival “único” que forma parte “del recuerdo de la historia blanquiazul”, y también ha agradecido al Real Oviedo que permitiese adelantar al miércoles 30 de noviembre el partido que correspondía ese fin de semana en LaLiga SmartBank.

Los abonados del Tenerife no tendrán que pagar para ver el partido ante el Brondby, que comenzará a las 12.00 horas, mientras que para el resto de aficionados el club ha fijado precios populares. Así, las entradas para Tribuna y San Sebastián costarán 10 euros, y el precio para Herradura y Popular será de 5 euros.