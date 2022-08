Miguel Concepción: “Tenemos la llama encendida desde la temporada pasada”

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, atendió a los medios de comunicación en la ofrenda blanquiazul a la Virgen de Candelaria. El dirigente palmero destaca que “tenemos la llama encendida desde la temporada pasada y a ver si ahora lo conseguimos”. “Lo importante es que este equipo tiene unos cimientos sólidos para luchar por cualquier puesto en la competición”, asegura, “y esperamos competir bien, sumar, ganar partidos y mantener la ilusión de nuestra afición”.

Concepción habló del nuevo proyecto blanquiazul: “El año pasado terminamos bien aunque no lo culminamos. La estructura que tenemos es la misma, con algunas renovaciones. Esperamos que el equipo compita bien, con regularidad y al final luchar por los puestos altos que son los que te pueden dar opciones. Hay 21 clubes que tienen la misma ambición, lograr el ascenso, y nosotros tenemos nuestra ilusión también”.

El dirigente palmero resaltó la ilusión que existe en el seno del equipo blanquiazul: “Tenemos la llama encendida desde la temporada pasada y a ver si ahora lo conseguimos. Lo importante es que este equipo tiene unos cimientos sólidos para luchar por cualquier puesto en la competición. Esperamos competir bien, sumar, ganar partidos y mantener la ilusión de nuestra afición”.

🎙️ @PresidenteCDT: "La gente está muy animada. La ilusión se mantiene, y pensamos romper la barrera de los diez mil abonados de la temporada anterior. A estas alturas con más de siete mil, lo vamos a conseguir"#HistoriaCDT #CentenarioCDT #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/L1NO51HHiJ — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 9 de agosto de 2022

Además, valoró la competitividad de la Liga SmartBank: “En esta categoría hay de siete a nueve equipos que han estado en Primera División. Nosotros llevamos mucho tiempo sin subir y ya nos toca. Hemos tenido dos finales en este periodo, y esperamos que esta temporada sea la tercera y conseguir ese ansiado ascenso”.

Cuestionado por la situación de la plantilla, el presidente del CD Tenerife manifestó que “hay espacio para alguna salida y para entradas. La dirección deportiva está trabajando en eso. Oficialmente no tengo nombres ahora mismo, pero trabajamos en esa línea. Antes del partido del sábado no habrá ninguno; es muy pronto. Pero la próxima semana... La situación está en que si se le consigue una salida, bienvenida sea. Y si no tendrá que aportar dentro del grupo como siempre, como se espera de él [Míchel]. El club busca que haya una salida de acuerdo con el jugador y los intereses del club”.

Preguntado por la apuesta por la cantera, Concepción aclaró que “el entrenador ha contado bastante esta pretemporada con la cantera. Alguno se quedará para seguir creciendo y a otros se les cederá a un escalón inferior para recuperarlos luego y que lleguen al nivel de la primera plantilla”.

El presidente blanquiazul se mostró ambicioso respecto a la campaña de abonos: “Pienso que la gente está muy animada. La ilusión se mantiene, y pensamos romper la barrera de los 10.000 abonados de la temporada anterior. A estas alturas, con más de 7.000, lo vamos a conseguir”.

Por último, Concepción habló del Centenario del club: “Agradecemos la gran acogida por parte de la afición y público en general de la provincia. Fueron actos bonitos, entrañables. Estoy muy orgulloso de haber estado ahí para vivirlo y contarlo ¿A qué más puede aspirar un presidente? Fueron actos brillantes, el libro quedará para los anales de la historia. Honramos a todos los que estuvieron y aportaron a lo largo de estos 100 años de historia. Es bueno tener memoria. Nos toca compartir y celebrarlo”.