“No aconsejo a un presidente que fiche, para eso están los profesionales”

El expresidente del CD Tenerife Miguel Concepción protagoniza el capítulo XLIV de la serie de entrevistas Centenario de una pasión, que la entidad viene emitiendo en Youtube con motivo su primera centuria de vida. Alejado de los focos desde el pasado 14 de diciembre, cuando cedió el puesto a Paulino Rivero, el empresario palmero afirma durante la charla con el periodista Luis Padilla que sus dieciséis años de mandato “han sido buenos para la institución”.

“En líneas generales, si lo ponemos en un cómputo, yo creo que estos casi 17 años han sido buenos para la institución, porque ahí está, a los hechos me remito, ahí está lo que se ha hecho. Eso es indudable, ¿no?”, sostiene Concepción.

El exregidor tinerfeñista no rehúye ningún asunto espinoso, entre otros su influencia en la confección de la primera plantilla. “Siempre he sido muy respetuoso con las responsabilidades deportivas. Yo no soy el que ficho ni nunca lo he hecho, ni aconsejo a nadie, ningún presidente, que fiche”, dice.

Y abunda Concepción: “Creo que para eso están los profesionales, los directores deportivos. Y si un director deportivo no te funciona o el equipo, los fichajes que hace no son buenos, pues tendrás que cambiar. Pero yo no tengo conocimientos para decirle a un director deportivo: ‘No, tienes que fichar porque el equipo necesita fichar’. Yo, en eso, siempre he sido muy respetuoso”.

Durante los casi cuarenta minutos de conversación, el vigésimo primer presidente tinerfeñista repasa todas las etapas de su pasado blanquiazul y habla también de su vida personal y profesional, desde que se vio obligado a dejar sus estudios para dedicarse al mundo de la empresa tras el fallecimiento de su padre.

Y se apunta, asimismo, a no dar por perdida la temporada. “Creo que tenemos oportunidad. Nos quedan partidos para que el equipo recupere y luche por esos puestos de play off. Yo será que soy muy optimista, pero yo pienso que al final estaremos luchando por esos puestos”, afirma.