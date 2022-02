Las Palmas de García Pimieta, a examen

UD Las Palmas y CD Lugo iniciarán el último tercio liguero después de encadenar varios resultados negativos en las últimas jornadas, y con la preocupación isleña de no ganar en el Estadio Gran Canaria desde hace casi tres meses.

La llegada de García Pimienta al banquillo local no ha surtido el efecto esperado, pues el técnico local solo ha sumado cuatro puntos de doce posibles, y en casa su equipo no solo no conoce el triunfo, sino que no ha marcado ni un solo gol, ante Real Sociedad B (0-0) y Burgos (0-2).

Pese a la racha negativa, Las Palmas solo está a tres puntos de la zona de promoción de ascenso, aunque, eso sí, con cada vez más rivales que aspiran a alcanzar al menos la sexta plaza, una pugna a la que podría unirse incluso el propio Lugo en caso de ganar este sábado.

Pimienta descarta cambiar el sistema o su idea de juego, y diagnostica el problema amarillo en la falta de concentración para defender las acciones a balón parado pero también para materializar las ocasiones que genera en el área rival, como quedó patente la semana pasada en Zaragoza (2-1).

El técnico catalán recuperará al central andaluz Raúl Navas y al centrocampista francés Enzo Loiodice tras cumplir en La Romareda sus partidos de sanción por acumulación de tarjetas, y previsiblemente ambos volverán a la titularidad.

A un día del partido, y con un entrenamiento de activación pendiente en la mañana del sábado, la única duda es el delantero albanés Armando Sadiku, quien no se ha presentado en el entrenamiento de este viernes por una "indisposición", según ha informado el propio Pimienta.

Después de haber cortado su mejor serie de partidos sin perder con la derrota en Huesca (1-0) el pasado domingo, el Lugo se reinicia ante un rival al que nunca ha ganado a domicilio, la UD Las Palmas.

Los compromisos lejos del Anxo Carro son el debe de los lucenses, que solo han ganado en su visita al Amorebieta y de eso hace más de tres meses.

Allí comenzó la serie de partidos sin perder que se quebró en los últimos minutos de la cita en El Alcoraz, donde los gallegos perdieron a Eduard Campabadal por golpear a un rival en los genitales y, a continuación, encajaron el tanto que supuso la derrota.

El lateral es una de las bajas con las que cuenta Rubén Albés en el Estadio de Gran Canaria. Le ha caído una sanción de dos partidos.

Además, el técnico sigue sin poder contar con Xavi Torres, Joselu Moreno, David Mayoral y Álex Pérez y, además, tiene entre algodones a Josep Señé, que podría ser sustituido en el once por Clavería, fichaje invernal de los rojiblancos.

A los planes de Albés regresa el delantero Chris Ramos, quien, en principio, recuperará la titularidad tras haber cumplido sanción, lo que relegará al banquillo a Sebas Moyano.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Rober, Mfulu, Loiodice; Kirian, Jesé y Jonathan Viera.

Lugo: Óscar Whalley; Ricard Sánchez, Diego Alende, Ros, Canella; Juanpe Jiménez, Carlos Pita, Clavería; Cuéllar, Carrillo y Chris Ramos.

Árbitro: Quintero González (Comité de Andalucía).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.00.