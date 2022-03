“Este partido es el que queríamos jugar”, dice Ramis sobre el Tenerife-Valladolid

“Este partido es el que queríamos jugar”. Luis Miguel Ramis no quiere quitar importancia al Tenerife-Valladolid de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. El técnico blanquiazul cree que el encuentro tendrá “una importancia máxima” y desvela que esperará hasta una hora y media antes del inicio para decidir su once, a la espera de que den negativo por Covid-19 Sergio, Corredera y Mario.

Ramis entiende que el choque de la trigésima jornada no es “una final al uso, pero sí es importante para los objetivos de los dos equipos. En algunos aspectos sí se asemeja por tensión e importancia por luchar por esas posiciones”. El técnico catalán solo piensa en ganar, “pero no pienso en el goal average. Vamos a tener que hacer un partido muy bueno para doblegarles, tenemos capacidad para hacer un buen partido y ganar los tres puntos”, afirma.

La afección por el coronavirus de tres jugadores titulares y la baja segura por sanción de Aitor Sanz han obligado a Ramis a meditar más de lo habitual respecto del equipo titular. “Tengo opciones en mi cabeza para el once inicial y decidiremos una hora y media antes la alineación y la convocatoria”, dijo. “Afrontamos esta situación como una más de la temporada y soy optimista. La plantilla es competitiva como para no preocuparse en exceso. Tengo tanta confianza en todos los jugadores que no voy a poner ni media excusa antes del partido”, matizó.

No duda, en cambio, el entrenador blanquiazul sobre la actitud que opondrá su equipo. “Vemos a los jugadores motivados, con hambre y ganas de seguir en esta línea. Esto contagia y motiva a todos. Si perdemos, no será definitivo, porque los demás pueden perder también... y si ganamos, seguiremos ahí”, indicó Ramis.

“Va a ser un partido difícil, los rivales están fuertes, aunque nosotros también. Estarán arriba los que estén mejor mentalmente, nosotros tenemos que estar ahí y aprovechar nuestros momentos. Este es el tipo de partido que queríamos jugar, son los que debe de jugar el CD Tenerife y hay que ser responsables”, añadió.

Sobre el ambiente caldeado que espera en el estadio por la previsible gran entrada, Ramis es rotundo: “¿Qué más podemos pedir que jugar un partido de esta importancia con todo tu público? Sé que no van a fallar, estamos muy motivados y no queremos fallarles, tenemos que dar la cara que hemos mostrado”, dijo, antes de considerar que sus jugadores sienten que este es “el tipo de partido que quieren jugar”.