Shashoua confía en “estar bien” y poder ayudar en lo que resta de temporada

El jugador del CD Tenerife, Samuel Shashoua, confía en “estar bien” físicamente para poder ayudar al equipo en lo que resta de temporada en LaLiga SmartBank, después de estar varias semanas recuperándose de una nueva lesión que no tiene que ver con su operación a la que se sometió esta temporada.

El futbolista inglés ha dicho en rueda de prensa que ahora se encuentra “bien” y que por “una molestia” decidió parar un tiempo para “no alargar” el dolor.

“Estas molestias no tienen que ver con la pubalgia, aunque el cuerpo quiere compensar en otros sitios y aparecen molestias, pero no es nada grave”, ha asegurado.

Shashoua ha reconocido que se equivocó cuando estuvo “jugando seis meses con dolor” en lugar de optar por la intervención quirúrgica, que era “la última opción”, y también ha admitido que debe mejorar desde el aspecto “emocional” porque se frustra cuando comprueba que no puede ayudar sobre el césped.

“Soy joven y es difícil mentalmente parar tanto tiempo y hablar de lesiones. Quiero jugar, volver de verdad. Esto ha sido una pequeña lesión, y estoy haciendo todo lo posible para estar bien, estoy tranquilo por ese lado”, ha subrayado.

Sobre las palabras de su entrenador, Luis Miguel Ramis, quien dijo la semana pasada que el jugador debía poner más de su parte, Shashoua les ha restado importancia porque piensa que se refería al aspecto “mental”, en el que admite que debe “mejorar”.

En cuanto a su renovación, el atacante inglés ha asegurado que no sabe nada, “ni positivo ni negativo”, pero entiende que el club quiera a un futbolista que juegue con regularidad, y no es su caso.

“He demostrado lo que tengo y todo el mundo sabe lo que puedo aportar, aunque estoy enfadado porque no lo he podido hacer con continuidad. Confío en volver a ser yo mismo, y para largo plazo, no solo para algunos partidos. Con eso, todas las preguntas y dudas que se hacen ahora dejarán de existir”, ha zanjado.