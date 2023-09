El Tenerife buscará su tercer triunfo a domicilio en El Molinón

El Sporting busca prolongar su buena marcha de victorias en El Molinón en esta temporada ante un Tenerife que se presenta en el feudo rojiblanco habiendo ganado los dos encuentros disputados como visitante, lo que le señala como un rival muy complicado.

Asier Garitano espera "una gran versión" del CD Tenerife para sumar en Gijón

El entrenador de los gijoneses, Miguel Ángel Ramírez, recupera al delantero Uros Djurdjevic, que no pudo jugar el derbi ante el Real Oviedo debido a su convocatoria con la selección de Montenegro, por lo que probablemente mantenga el sistema de sus anteriores partidos en casa con cuatro defensas y dos delanteros.

Ramírez tenía problemas en el lateral zurdo, posición en la que solo contaba con Cote, pero Diego Sánchez se ejercitó ayer y hoy con normalidad por lo que está en la convocatoria y dispuesto para cualquier contingencia, Sin embargo sigue sin poder contar con Pablo García, quien fuera titular en las primeras jornadas.

Si el técnico se decide por una defensa de cuatro en vez de la de tres centrales y dos carrileros, Pascanu podría ser quien acabase en el banquillo mientras que el resto del equipo será previsiblemente el habitual en estos inicios de liga.

El centrocampista Roque Mesa podría tener sus primeros minutos ya que se está ejercitando con normalidad y su fichaje por el Sporting tiene como principal objetivo el de aportar experiencia en un centro del campo con gente joven y sin muchos minutos en la categoría.

Ramírez reconoció que para él cualquier partido ante el Tenerife “es como un derbi” dado su pasado en Las Palmas, algo que hizo extensible al propio Roque Mesa.

El Tenerife está mostrando una gran fortaleza defensiva y sacando mucha rentabilidad a los goles que mete por lo que Ramírez advierte sobre su juego, en el que no lo importa ceder la posesión del balón al rival pero castiga mucho las pérdidas.

A pesar del horario, 21:00 horas del domingo, el Tenerife estará acompañado en las gradas por alrededor de dos centenares de aficionados que esperan poder ver como su equipo logra la tercera victoria a domicilio y se mantiene en la zona alta de la clasificación.

En la convocatoria se mantiene Víctor Campuzano, que de estar descartado por el cuerpo técnico y que el club hiciera esfuerzos para lograr su salida este verano ha pasado a incluso tener minutos en el partido de la pasada jornada.

Por su parte El CD Tenerife, con cuatro victorias y una derrota en las cinco jornadas disputadas, llega a Asturias en la cresta de la ola y con la idea de mantener la buena línea de juego y resultados.

El entrenador del conjunto tinerfeño, Asier Garitano, no ha repetido alineación en las jornadas anteriores y mantiene a todos sus futbolistas con opciones reales de hacerse con un sitio en el once titular, si bien hay algunos puestos que no ofrecen duda, como la portería o el eje de la defensa.

La baja, además, del montenegrino Nikola Sipcic, lesionado con su selección, deja a José Amo y José León como únicos centrales disponibles de la primera plantilla.

En cambio, en los laterales ha ido cambiando, y en el izquierdo ha ganado mucho protagonismo el joven Fer Medrano.

El centrocampista madrileño Aitor Sanz, en proceso de recuperación de su lesión, no ha entrenado en una convocatoria de 22 futbolistas en la que está incluido un tercer portero procedente del filial, el salmantino Martín Cascajo.

En el último desplazamiento a Andorra, Garitano optó por desgastar al rival en el primer tiempo con jugadores menos habituales y sacar después a teóricos titulares como Luismi Cruz, Waldo Rubio o Enric Gallego para sentenciar el partido.

El Tenerife visitará un estadio que se le suele dar históricamente bien, con un saldo de nueve victorias y siete empates en sus anteriores veintiocho visitas al feudo rojiblanco.