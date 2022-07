La UD Las Palmas, a cerrar la concentración de Marbella con buen sabor de boca

La UD Las Palmas pondrá fin a su concentración de diez días en tierras malagueñas con su quinto partido de pretemporada. El equipo de García Pimienta se verá las caras este viernes [29 de julio], a partir de las 18:00 hora canaria, en la Quinta Football Center, frente al Al-Nassr saudí.

La escuadra amarilla buscará frente al Al-Nassr su primera victoria en la concentración de Marbella. Los grancanarios han logrado hasta tres empates frente a primeras como el Espanyol (0-0), el Lille (2-2) y el Cádiz (1-1); mientras que sufrieron su única derrota frente al Al-Shabab saudí (1-2).

El Al-Nassr, de la ciudad de Riad, concluyó la liga saudí en la tercera posición. Bajo la dirección del francés Rudi García, cuenta entre sus filas con futbolistas de la talla de David Ospina (ex Nápoles), Funes Mori (ex Villarreal), o el último fichaje, Luiz Gustavo (ex Bayern Munich). Anderson Souza ‘Talisca’ es la referencia ofensiva del último rival de pretemporada de la UD Las Palmas.