La UD Las Palmas, a reconciliarse con la victoria en su feudo

La vigesimocuarta jornada de LaLiga SmartBank llega al Estadio Gran Canaria y reunirá a la UD Las Palmas y al CD Mirandés, encuentro que se disputará este viernes, a partir de las 20:00 horas. Tras la victoria en el feudo del Ibiza, los amarillos quieren recuperar la senda de las victorias en el recinto de Siete Palmas, triunfo muy necesario para continuar posicionándose en la zona alta de la tabla y poder darle una nueva alegría a su afición.

Enzo Loiodice amplía su vinculación con la UD Las Palmas

Con la ausencia de Vitolo y la incógnita de Nuke Mfulu, el técnico García Pimienta tendrá a su disposición la última incorporación amarilla, el centrocampista Kaptoum que podría contar con minutos en la cita ante el conjunto rojillo.

El CD Mirandés llega a Gran Canaria con una buena racha de resultados que le ha colocado en la undécima posición de la clasificación y con dos caras muy conocidas, el ex amarillo Raúl Navas y el delantero Óscar Pinchi, cedido por la UD Las Palmas hasta final de temporada. Hasta en seis ocasiones se han visto las caras los dos equipos en el Estadio Gran Canaria, contabilizándose cuatro victorias amarillas, un empate y una derrota.

El entrenador de la UD Las Palmas destacó al Mirandés como un rival “muy adaptado a la categoría y se ha convertido en el mejor equipo de las últimas 10 jornadas. Cualquier partido de Segunda es muy difícil, pero si tenemos el balón ellos pueden sufrir, nuestra mayor virtud puede ser lo que les genere más dudas”. También destacó que “la victoria en casa es necesaria y nuestra afición se la merece, tenemos muchas ganas de dedicarle un triunfo”.

Por su parte, el técnico rojillo, Joseba Etxeberria, con la misma ambición y confianza en los suyos tras la última racha de encuentros que sitúa al CD Mirandés como mejor equipo de las últimas diez jornadas, recordaba qué les ha traído hasta aquí: “La experiencia que nos está dando esta temporada es que hay que confiar en el trabajo que se hace, en los jugadores que tienes y no desviarte de la hoja de ruta que es el día a día: preparar cada partido y no cambiar de perspectiva, no mirar más allá. Ahora: Las Palmas”.