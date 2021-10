La UD Las Palmas, a por la segunda victoria consecutiva frente al FC Cartagena

En esta octava jornada, la UD Las Palmas podría conseguir su segunda victoria consecutiva si vencieran, este domingo, a partir de las 17:15 horas, en el Estadio Gran Canaria, al Fútbol Club Cartagena, sin duda un buen golpe de confianza, tanto para el equipo como para la afición, en las semanas previas al derbi.

La subasta de camisetas de la UD Las Palmas finaliza con 6.010 € recaudados

Saber más

El Estadio acogerá un encuentro con numerosos ex amarillos, dos de ellos, David Simón y Ortuño, incluso formaron parte del plantel en el último ascenso a la ‘Liga de Oro’. Además, será una cita especial para el delantero grancanario Rubén Castro, quien vuelve también a la Isla enrolado en las filas cartageneras.

Tan solo en ocho ocasiones se han enfrentado ambos equipos, la mitad de ellas con el Estadio Gran Canaria como escenario. De esos cuatro choques, la UD Las Palmas ha conseguido salir con los tres puntos en dos ocasiones, la última de ellas en la temporada 2020/21 con goles de Maikel Mesa y Pejiño.

👋🏽 ¡Buenos días, afición!



⚔️ Hoy se libra una batalla en el Estadio Gran Canaria y contamos con el 100% de aforo para salir victoriosos 😉



¡#LaUniónHaceLasPalmas! #AveEfesé #LasPalmasCartagena pic.twitter.com/Krf0Y9VA8A — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 3 de octubre de 2021

Ya han pasado siete jornadas desde el inicio de la temporada y los amarillos han logrado sumar diez puntos; dos victorias y cuatro empates, situándose en la undécima posición. Tras el último enfrentamiento ante la Ponferradina y en casa, los amarillos quieren volver a ganar y seguir sumando puntos a su casillero. Solo un punto les separa del Cartagena, que por su parte ha conseguido tres victorias, que les coloca en la 13ª plaza.

Nuestro técnico, Pepe Mel, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido, un encuentro al que cree que sus jugadores “llegan bien” y asegura que “hay que sumar de tres en tres para llegar al final con opciones”. Sobre el ex de Las Palmas, Rubén Castro, cree que hay que intentar “que no sea tan peligroso” y lo que debemos hacer es “cortar la jugada mucho antes de que le llegue el balón y que los centrocampistas no tengan manera de llegar”.

Luis Carrión, entrenador del Cartagena, habló con la prensa antes de viajar a la isla, donde explicó que deben “impedir que en acciones aisladas” les puedan meter “goles que son evitables”; también ratificó la confianza que tiene en sus jugadores, a los que ve “capacitados para lograr el triunfo”. Además confirmó que sacará “el mejor once posible” para lograr llevarse los “tres puntos”.