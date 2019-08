Un gol de Pedro Rodríguez da la vuelta al mundo

Un gol de Pedro Rodríguez está dando la vuelta al mundo. El futbolista tinerfeño del Chelsea anotaba de tacón en un amistoso ante el Salzburgo, un tanto que ha levantado multitud de aplausos por su bella factura.

¡Oh, @_Pedro17_! ♥️⚽️ pic.twitter.com/8gx6Rv2h92 — MANOJ DASWANI (@mdaswani) July 31, 2019

El propio delantero internacional aprovechaba las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas tras el gol, que supuso el 4-1 de un choque que acabó 5-3.

As we couldn’t describe @_Pedro17_’s incredible goal, we got the man himself to do it! 🤩#RBSCHEpic.twitter.com/ITGyneQAOG — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 31, 2019

El duelo se disputó esta pasada noche en el estadio Red Bull Arena de la localidad austriaca de Salzburgo.