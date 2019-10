Atractiva décima jornada del grupo canario de la Tercera División

El grupo canario de la Tercera División alcanza su décima jornada con enfrentamientos para todos los gustos. En un atractivo fin de semana, el líder Marino visitará el Villa Isabel para enfrentarse en el derbi sureño al Ibarra. Por su parte, el Gran Tarajal, el Atlético Paso y el Tamaraceite tendrán duelos de altura ante el TNK Vera, Las Palmas C y Tenerife B, respectivamente. Por la zona baja, el Unión Viera y el Unión Güímar se verán las caras para intentar abandonar el descenso, mientras que el Villa Santa Brígida quiere dejar de ser colista de la categoría.



La décima jornada comenzará este viernes con el duelo de rivalidad del sur de la isla de Tenerife entre el Ibarra y el Marino. El líder visita el complicado Villa Isabel con el propósito de mantenerse en lo más alto de la Tercera División. Por su parte, la escuadra dirigida por Michel Brito intentará continuar por la buena senda de las últimas semanas y lograr una segunda victoria consecutiva, que le posibilite alejarse de la zona roja de la tabla clasificatoria.



Para el sábado están programados dos encuentros. El Tamaraceite aspira a continuar mirando hacia arriba en la difícil visita del Tenerife B al Juan Guedes. Las escuadras de Chus Trujillo y Leandro Cabrera 'Mazinho' quieren una quinta victoria que les consolide en los puestos de privilegio del grupo canario. Por su parte, en el Municipal de Tasagaya-José Ramos, los necesitados Unión Güímar y Unión Viera tendrán su primera 'final' de la temporada. Una posible derrota, puede dejar a los equipos de Adonay Martín y Ángel Luis Camacho en una situación muy delicada.



Hasta siete duelos se disputarán durante el domingo. El Atlético Paso y el Gran Tarajal intentarán seguir destapándose como revelaciones de este arranque liguero en sus emparejamientos ante Las Palmas C y TNK Vera, respectivamente. Por su parte, el San Fernando quiere volver a puestos de privilegio frente a un Buzanada, que requiere de los tres puntos para no verse envuelto en en la zona complicada de la tabla.



El Panadería Pulido San Mateo aspira a terminar el fin de semana en puestos de 'play-off' de ascenso frente a un Mensajero, que quiere refrendar las buenas sensaciones de la pasada jornada en el recinto de Siete Palmas. Por su parte, Lanzarote y Tenisca también necesitan de la victoria frente a dos de los conjuntos que quieren distanciarse de los puestos de descenso, como son el Atlético Tacoronte y el Unión Puerto.



En el campo de Los Olivos, el Villa Santa Brígida ansía retornar a la senda del triunfo ante el 'rey del empate'. Las escuadras de Claudio Morera y Rubén García necesitan su segundo triunfo del curso para comenzar a encaminar su malos comienzos de temporada.