Un ex jugador del Jandía, autor de las amenazas a la árbitra asistenta

El programa ‘El Larguero’ de la cadena Ser informó en la noche de este lunes que el autor de las amenazas a la árbitra asistenta del partido Chilegua-Jandía es un ex jugador del club visitante.

Ernesto Rodríguez, presidente del Jandía, intervino en el mencionado programa, donde condenó los hechos y reconoció que el aficionado en cuestión había sido jugador del club sureño: Jose Domingo Arrocha Ferrer.

📻⚽ Saludamos al presidente del Jandía, ERNESTO RODRÍGUEZ



"Nosotros condenamos todo tipo de violencia machista, ya sea de manera verbal o física. Fue un exjugador del Jandía al que le retiraron la licencia tras un problema con un árbitro" https://t.co/QjQEUzn2qE — El Larguero (@ellarguero) December 9, 2019

“Se llama Jose, pero de los apellidos no me acuerdo”, dijo el presidente, que asimismo reconoció que “sin una orden judicial no sé si podemos prohibir la entrada a una persona a un campo que además no es nuestro, que es municipal”, respondió cuando se le preguntó qué haría si Jose continúa acudiendo como espectador a los partidos del Jandía.

El Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas ya denunció el pasado enero ante la Guardia Civil la amenaza y agresión de la que fue víctima uno de sus colegiados en el choque Unión Deportiva Jandía-Club Deportivo de la Primera Categoría Insular por parte de José Domingo Arrocha Ferrer. Por este motivo, el futbolista perdió su licencia.