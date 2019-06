Gran Canaria celebra el primer centenario de Citroën

Más de 100 personas acudieron el pasado sábado a la cita más esperada de Citroën. La marca francesa celebró en Gran Canaria su aniversario número 100 compartiendo una experiencia única con sus conductores.

El éxito de esta convocatoria se completó con la participación de más de 50 vehículos de la marca que recorrieron la isla siguiendo una ruta única y haciendo homenaje a cien años de trayectoria automovilística.

En un día marcado por una pasión común los participantes recorrieron distintos municipios al volante de modelos clásicos y emblemáticos como el Citroën Dyane, Citroën DS Tiburón y grandes novedades como el SUV Citroën C5 Aircross.

La jornada también contó con grandes sorpresas como la presencia del mítico Citroën CX y la asistencia de muchos fanáticos de la marca procedentes de Tenerife que no quisieron dejar escapar la ocasión de disfrutar un día rodeados del espíritu y filosofía Citroën.

🎉Seguimos celebrando nuestro centenario ¿Estás en París? Pásate por @MonnaiedeParis, Francia 🇫🇷, del 9 de julio al 18 de agosto para ver "The World Inspired By Citroën". #WIBC 📷 Si no, tenemos un tour virtual para ti: https://t.co/JcC56YZfIn#CitroënOrigins#Citroën100pic.twitter.com/T68o1mQ0Vn