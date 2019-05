Hyundai Canarias presentó Road to Busan en el Salón del Automóvil de Barcelona

La responsable de marketing de Hyundai Canarias, Jennifer González, presentó junto al ingeniero coreano Chang-Hyun Moon (Yuna Moon), el proyecto Road to Busan en el centenario del Salón del Automóvil de Barcelona, uno de los acontecimientos del sector más importantes del país.

La marca fue invitada a esta cita para dar a conocer a los medios de comunicación del sector más importantes de España, el desafío de recorrer medio mundo con cero emisiones, para cumplir el sueño de Yuna Moon.

El padre de Yuna era capitán de barco de la flota pesquera coreana. Zarpó desde Busan para dar la vuelta al mundo hasta llegar a Canarias. Sin embargo, el sueño de su padre quedó varado en Gran Canaria y nunca regresó a Busan. Cuarenta años después, su hijo Yuna, ingeniero civil especializado en transportes y con vocación por la responsabilidad social y la sostenibilidad, se ha propuesto cumplir el sueño que comenzó su padre en un coche eléctrico y sin contaminar.

Hyundai como firma coreana y preferida del padre de Yuna, tenía y quería formar parte de esta historia puesto que en los últimos años se ha convertido en un referente en movilidad eléctrica. Para ello Yuna ha elegido al Hyundai KONA 100% eléctrico, de 204 CV y 449 kilómetros de autonomía.

Para Hyundai Canarias este desafío supone un hito para demostrar al mundo que el KONA eléctrico no tiene límites y que es posible convivir en el mundo de forma sostenible. Hyundai es líder en el mercado de los vehículos eléctricos en las Islas, con modelos tan importantes como el protagonista de esta historia y el Hyundai IONIQ.

A esta acción se ha sumado recientemente un importante colaborador, el Cabildo de Gran Canaria, que ayudará a Yuna en las cargas del vehículo durante su viaje.

Esta semana, Yuna comenzará a recorrer medio mundo con el KONA eléctrico, esperando llegar a Busan en el mes de julio. Hyundai Canarias seguirá de cerca esta aventura y compartirá con sus seguidores la aventura de Yuna en el microsite Road to Busan, un grupo específico de Facebook denominado "Road to Busan: una aventura en coche eléctrico" y en el perfil de Instagram "Road To Busan_Oficial".