Mónica Comyn, Alberto Medina y Manuel Pérez, en el podio de la XI Copa Canarias de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos

Tres podios para el Club de Mar Radazul en la XI Copa Canarias de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos. Un segundo y dos terceros puestos para el club de la costa de El Rosario en la cita de Optimist organizada por el Club Náutico Fuerteventura y la Asociación Canaria de Clubes Náuticos, disputada los días 1 y 2 de julio en Fuerteventura.

El Club de Mar Radazul, a la XI Copa Canarias de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos

Más

Mónica Comyn fue tercera en Sub 16 y decimoséptima de la general. Desechó un 46º como su peor resultado, quedándose con los siguientes registros: 20º, 22º, 13º, 19º y 8º. Alberto Medina fue segundo Sub 11 y vigésimo séptimo de la general. Sus puestos fueron: 28º, 27º, 23º,18º y 25º, desechando un 34º. Manuel Pérez fue tercero en Sub 11 y 32º de la general. Sus registros: 33º, 32º, 29º, 34º y 30º, descartando un 37º.

Náutica:

XI COPA #CANARIAS de la ASOCIACIÓN CANARIA DE CLUBES NÁUTICOS clase #Optimist #EQUIPODEREGATASRCNGC 👇



🥉Maria Guindín (categoría sub13 femenina)

🥉Natalia Gálvez (categoría sub 11 femenina)



BRAVOOOOO!!! pic.twitter.com/URDvTzIbO0 — rcngc (@RCNGC) July 2, 2023

El resto de competidores de Radazul en Puerto del Rosario y sus puestos fueron: Daniela Gómez, 20º y cuarta Sub 16; Julia Bazán, 22º y cuarta Sub 13; Pablo Sánchez, 23º y séptimo Sub 13; Luna Mai Hernández, 46º y sexta Sub 16; Laura Paloma Aldaya, 50º, y décima Sub 13; y Adán Ferrer, 59º y 16º Sub 13.

La cita en aguas majoreras contó con cerca de 80 inscritos de los clubes: Club de Regatas Fuerteventura Isla del Viento, Real Club Náutico de Arrecife, Club Deportivo Código Cero, Sección Náutica Club de Regatas 4Vientos, Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, Club de Mar Radazul y Club Náutico de Fuerteventura.

⛵️ Daniela Reverón, Carla del Rosario y Vicente Díaz, entre los mejores de su categoría en la 𝐗𝐈 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 - 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞𝐬 𝐍𝐚́𝐮𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 🤗



🔟 regatistas del Club participaron en la prueba



➡️ https://t.co/biJQCYG3Py pic.twitter.com/RLgSvJc8cv — Real Club Náutico de Tenerife (@RCNTenerife) July 2, 2023

Se completaron seis regatas, con vientos del norte con una intensidad que osciló entre los 15 y los 20 nudos.