Carla Suárez va sin miedo: “No es la Serena de años anteriores”

La tenista canaria Carla Suárez afirmó que la estadounidense Serena Williams, su rival en octavos de final de Wimbledon, no es “la jugadora de años anteriores”. “Probablemente sí”, respondió Carla cuando fue preguntada sobre si es la Serena más vulnerable.

“Serena cuando jugaba antes era imparable. Era muy difícil ganarle. Ahora no compite con tanta frecuencia. Las jugadoras ya saben que no es la Serena de antes. Los años pasan y físicamente cuenta, pero no quita que a un partido no pueda hacerlo bien. No es la Serena de años anteriores, pero siempre hay que tener cuidado”, explicó.

Por tercera vez en los octavos de final del torneo, después de 2014 y 2016, y pese al negativo historial que sostiene ante Serena, con seis derrotas y ninguna victoria, la grancanaria se ve con posibilidades para el encuentro de este lunes. “Es cierto que contra Serena los cara a cara nunca los he tenido muy favorables, pero sí es verdad que la última vez que jugué con Serena no es la Serena de ahora”, aclaró.

“Siempre pienso que le puedo hacer daño. Luego, en el partido no se ha dado el caso. Puedo pelotear con ella de tú a tú. Hay mucha diferencia con el saque y con el resto, pero una vez que se juega el punto no hay tanta y podemos competir”, agregó Carla, que en caso de ganar a la heptacampeona en Londres sucederá a Garbiñe Muguruza como la primera española en el ránking.