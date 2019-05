Carla Suárez dice adiós a Roland Garros

La tenista grancanaria Carla Suárez no pudo superar la tercera ronda de Roland Garros, cayendo derrotada este viernes por la checa Marketa Vondrousova, que se impuso por un doble 6-3 en algo menos de hora y media.

"Me ha faltado fallar menos", dijo la canaria, que aseguró que llevó la iniciativa en todo momento, pero reconoció haberse precipitado un poco frente a una rival que se limitó a defenderse.

Fue un duelo irregular en el que la española tuvo ventaja en ambas mangas, pero no le supo sacar rendimiento.

Hasta 35 errores no forzados cometió Suárez, que desde que en 2014 alcanzó los cuartos de final en París no había sumado grandes actuaciones en el grande de tierra batida.

"No estoy decepcionada, pero sí triste, al final son opciones que vas dejando ir. Pero tenía las ideas claras y he hecho lo que quería, he sabido ir a por el partido", aseguró.

La española reconoció que Roland Garros es su Grand Slam favorito porque la arcilla es su superficie predilecta, pero afirmó que "cada vez se juega menos" en ese suelo, y el 85 por ciento de su temporada discurre en rápida.

"Puede que sí tenga una espinita clavada con este torneo. Desde pequeña y la primera vez que vine aquí tengo ilusión, pero al final todo está muy igualado", dijo.