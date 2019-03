Fernando González: “Lo más sano es despertarte y tener un objetivo en la vida; realizar la Transgrancanaria es una meta”

El director de la Transgrancanaria, Fernando González, ha dicho que la valoración que realiza de la 20ª edición recientemente celebrada es "muy positiva", y ha asegurado igualmente que en este evento siempre están innovando y "pariendo nuevas ideas".

González defiende que participar en la Transgrancanaria es sano, pese a la tremenda exigencia de la prueba



"¿Es sano quedarse en casa con el mando de la tele, una cerveza y un paquete de papas? Para muchísima gente, entre la que me incluyo, lo más sano es despertarte y tener un objetivo en la vida, y realizar esta prueba o cualquier otra es una meta", ha afirmado.



Pese a ello, el organizador de la competición reconoce que en algún caso concreto se realiza alguna "animalada".



"Luca Papi recorre muchos kilómetros y eso tiene un impacto en el cuerpo, pero en esos casos lo hacen de manera profesional y asesorados por entrenadores", ha dicho.



La Transgrancanaria también está abierta a participantes que quieran cubrir andando alguna modalidad.



"Hay gente, entre ellas mi madre, que ha realizado caminando la modalidad corta de 17 kilómetros, en la que también participan familias con niños, porque esa competición está abierta a todo el mundo", ha señalado.



González recuerda que la Transgrancanaria es posible gracias al "ambicioso equipo de trabajo en Arista Eventos, integrado por unas 14 personas fijas durante el año", que este año ha decidido dar "un pasito más" para situar la prueba "en muchas cosas en el número 1 a nivel mundial", ha indicado.



En tal sentido, Gónzalez ha reconocido que el Ultra-Trail de Mont-Blanc sigue siendo el evento de referencia a nivel mundial.



"Los organizadores de esa competición vinieron este año a nuestra isla para ver por qué nuestra prueba tiene tanto tirón, y eso dice mucho a nuestro favor", ha comentado.



El organizador de la Transgrancanaria ha recordado cómo se inicio este evento, que ha alcanzado una gran relevancia internacional.



"Mi hermano Jorge organizó en 1991 la primera prueba de aventuras en Canarias, el Raid Verde Isla de Gran Canaria, que duró cinco años, y yo colaboré en algunas y en otras corrí. Esa semilla quedó puesta en un grupo de gente, y cuando concluyó ese Raid yo empecé a organizar otros", ha manifestado.



Posteriormente, Fernando González decidió aventurarse con la Transgrancanaria.



"Los Raid combinan piragüismo, tiro con arco, carrera a pie, ciclismo y patinaje, y era complicado buscar competidores. Yo era guía de senderos y todos los años cruzaba la isla caminando con grupos de gente. Así, se me ocurrió hacer lo mismo corriendo, y de ese modo nació la Transgrancanaria", ha dicho.



Una de las claves para que la competición esté al alza es, según su organizador, que su grupo de trabajo siempre está innovando.



"No paramos de parir nuevas ideas que puedan sorprender a los corredores. Este año tuvimos una dinamización muy potente, con diferentes actuaciones, desde zancudos, papahuevos y músicos, tocando incluso el trombón de madrugada en el Pico de Osorio", ha señalado.



Desde la organización también intentan motivar a los voluntarios para que ofrezcan nuevas cosas a los corredores.



"Los participantes se encontraron este año en los avituallamientos con un asadero en Teror, un caldito en Artenara, papas arrugadas en Tejeda, una paella en Ayagaures, pinchitos de pollo en la meta_", ha revelado.



Esta 20ª edición pondrá el punto y final este próximo miércoles, con un acto de reconocimiento a quienes hacen posible un evento de esta envergadura.



"Debemos agradecer a muchas personas que la Transgrancanaria salga adelante. Nuestra empresa es relativamente pequeña, y si no tuviésemos apoyo de patrocinadores e instituciones públicas no podríamos realizar esta prueba", ha señalado.