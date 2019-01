Los kenianos Kiprono y Nyawira se imponen en la Gran Canaria Maratón y marcan dos nuevos récords

Julius Kiprono Tarus, ganador de la décima edición del maratón de Gran Canaria. (EFE/Quique Curbelo)

Los atletas kenianos Julius Kiprono y Shelmith Nyawira se han proclamado este domingo vencedores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón, séptimo en importancia de España, estableciendo además nuevos récords en las categorías masculina y femenina.



La prueba se ha disputado en un circuito urbano en la capital grancanaria con menos giros que en las ediciones precedentes, lo que ha facilitado la obtención de los récords, en una jornada soleada y con una temperatura de unos 20 grados, y ha contado con la colaboración de 200 efectivos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de mil voluntarios.



En la categoría reina masculina se ha registrado el incontestable triunfo del keniano Julius Kiprono, que ha entrado en meta en solitario y con una gran ventaja con respecto a sus rivales, estableciendo un registro de 2 horas 12 minutos y 3 segundos, con lo que ha pulverizado el récord anterior de la prueba, en poder de su compatriota Mathew Kipsaat, que hizo 2:13:19 en el año 2017.



Poco después de producirse su triunfo, Kiprono ha manifestado en declaraciones recogidas por Televisión Canaria su satisfacción por haber rebajado el histórico mejor crono anterior.



"El pasado año concluí en segunda posición (por detrás de su paisano Moses Mbgua), pero esta vez he podido correr más rápido y establecer esta nueva marca. Espero volver a participar aquí el año que viene y siempre", ha asegurado.



Kiprono ha estado acompañado en el podio de esta categoría reina por los también kenianos Abel Kaboci (2:15:08) y Félix Keny Kipkemboi (2:16:10).



Por su parte, en categoría femenina la triunfadora ha sido la keniana Shelmith Nyawira, con un registro de 2:32:55, con lo que mejoró en poco más de dos minutos el anterior mejor tiempo de la prueba, que había logrado la etíope Sasho Insermu en el año 2015 con 2:34:56.



"Ha sido una buena experiencia, y el único problema que ha existido es que la humedad ha sido un poco elevada. Aun así, he disfrutado de esta carrera y me ha gustado mucho el recorrido", ha reconocido en la citada cadena televisiva.



En segundo lugar se ha clasificado la etíope Fantu Zewude (2:45:13), mientras que tercera ha sido su compatriota Belaynesh Shifera (2:45:51).



En los 21 kilómetros, los triunfos han correspondido al ugandés Michael Kachebusha (1:02:24) y a la etíope Amare Meskerem (1:11:53), quienes también han mejorado los mejores tiempos, acompañados en el podio masculino por Yohanis Negasa (1:02:31) y Merashaw Eshete (1:02:41), y en el femenino por Adissalem Belay (1:12:30) y Matea Parlov (1:14:09).



Finalmente, en la distancia de 10 kilómetros también se rebajaron las mejores marcas por medio del grancanario Francisco Cabrera (30:56) y la lanzaroteña Aroa Merino (36:10), completando las plazas de privilegio en categoría masculina Alejandro Santana (31:28) y Chema Martínez (31:40), y en la femenina Ine Bakken (36:44) e Iballa Lobo (37:53).



Cabe resaltar que a lo largo del recorrido ha habido diversos puntos de animación para alentar a los atletas de una competición en la que también han participado corredores en sillas de ruedas y bicicletas adaptadas.



Asimismo, los responsables médicos de la competición han indicado que la misma ha concluido "sin incidencias sanitarias destacables".



En tal sentido, fuentes del hospital Perpetuo Socorro han señalado que deshidrataciones, rozaduras y ampollas por fricción, esguinces de tobillo y rodilla, sobrecargas y roturas musculares así como algún episodio de crisis asmática inducida por el esfuerzo y vómitos fueron las principales contingencias que debieron atender.



El evento ha estado organizado por una Unión Temporal de Empresas al frente de las que se sitúa como máximo responsable Francisco Armas, y promovida por el Cabildo de Gran Canaria, que ha estado representado en esta jornada por su presidente y por el consejero de Deportes, Antonio Morales y Ángel Víctor Torres, respectivamente.