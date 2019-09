Laura Castro asegura que el Cabildo se volcará en las mejoras del Heliodoro y el Santiago Martín

El deporte en la provincia de Santa Cruz de Tenerife continúa con su imparable crecimiento. Esto es algo que se experimenta tanto a nivel federado, como a nivel amateur. Todo ello sucede, en gran medida, por la apuesta del Cabildo Insular de Tenerife en el mundo del deporte.

Sobre todo ello habló la nueva directora insular de Deportes del Cabildo, Laura Castro; quien hizo un balance general sobre todo lo que se ha encontrado en la llegada a su nueva casa.

. ¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con el nuevo cargo?

“La verdad es que ha sido una transición intensa, donde hemos tenido que acostumbrarnos al nuevo horizonte que se nos avecina. Además hemos realizado un trabajo a conciencia de análisis de los programas y los proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años. Ahora estamos en la fase de diagnóstico de la realidad de nuestros deportistas”.

. ¿Seguirán desde el Cabildo apoyando a los diferentes equipos de la Isla a que puedan competir en categorías nacionales?

“Sin duda alguna. Tenemos que apoyar al deporte federado y somos conscientes de ello. Aunque tampoco queremos descuidar a aquellas personas que quieran practicar estos ejercicios de manera no federada.

Si bien sabemos que es importante contar con deportistas que lleven el nombre de la Isla a nivel nacional y/o internacional. Es por ello por lo que estamos valorando la posibilidad de aumentar las ayudas a estos clubes y deportistas. Siempre y cuando los clubes muestren un trabajo serio, igualitario y sostenible”.

. ¿Habrá algún día un circuito de motor en Tenerife?

“Es verdad que esto en un tema deportivo. Sin embargo el caso está en otra área, la cual pertenece a carreteras. Me consta que se está trabajando en ello, pero poco podemos avanzar nosotros con respecto a este tema”.

. ¿Cómo marcha el proyecto de ampliación del Pabellón Insular Santiago Martín?

“Es cierto que hay una solicitud por parte del club y la masa social que acude a disfrutar del Iberostar Tenerife. Nosotros vamos a llegar donde podamos en este sentido. Estamos ya analizando todos los escenarios posibles, pero nos gusta hablar en todos estos ámbitos en largo plazo”.

. ¿Esa obra interrumpiría la actividad en la actuación?

“Todavía no está prevista, por lo que no sabemos que ocurriría. Lo que sí tenemos claro es que buscaríamos la manera de intentar alterar lo menos posible el desarrollo y el funcionamiento normal que se vive en las instalaciones. No solo por la comodidad del Iberostar Tenerife, sino también por el Clarinos y por las múltiples actividades que se desarrollan en el recinto”.

. ¿Qué se busca con las reformas en el Heliodoro Rodríguez López? ¿Se han planteado la creación de un nuevo estadio?

“Está claro que el Heliodoro es la instalación principal del tinerfeñismo. La competencia del Cabildo Insular es la de velar por la seguridad de todos los aficionados. Es por ello por lo que se ha comenzado a trabajar en su mejora. Se ha empezado por Herradura, pero posteriormente haremos lo propio también con Popular. Así como en otras tantas zonas del recinto como pueden ser los baños o los vomitorios”.

. ¿Qué le gustaría ver en la Isla en cuanto a acontecimiento deportivo de relevancia?

“Cualquier evento como los que hemos celebrado en Tenerife en los últimos años sería importante. Que la Isla suene en todo el mundo creo que es vital para todos. Ahora, por ejemplo, tenemos el Mundial de Frontón, en el cual el Cabildo está colaborando de manera activa. Vamos a apostar por todos los eventos que merezcan la pena y que nos dejen un legado de altura a nuestros deportistas”.