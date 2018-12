El grancanario Saúl Castro y la alemana Kerstin Engelmann-Pilster ganan con solvencia la San Silvestre de la capital grancanaria

El atleta grancanario Saúl Castro y la alemana Kerstin Engelmann-Pilster se han proclamado este lunes vencedores de la 17ª HPS San Silvestre, carrera popular y solidaria disputada en un circuito urbano de seis kilómetros en la capital grancanaria. Saúl Castro releva al vencedor de la pasada edición, Alejandro Santana -segundo en la prueba- y ha realizado un tiempo de 18:00, con el que iguala el mejor registro histórico de Santana en 2017, mientras Kerstin Engelmann-Pilster repite victoria por segundo año consecutivo y además ha establecido un nuevo récord en categoría femenina, con un tiempo de 22:25.

Por su parte, el podio en categoría masculina lo han completado Alejandro Santana y Scott Fraser, ambos con un crono de 18:08, mientras que en la femenina ocupan las restantes plazas de privilegio Beatriz Rodríguez (22:36) y Lone Karin Brochmann (22:38).

El vencedor en categoría masculina ha manifestado en declaraciones recogidas por Televisión Canaria -que retransmitió íntegramente la carrera-, que se había "quitado una espinita" con su victoria.

"Otros años me había quedado a las puertas, y cada vez más próximo al triunfo, aunque no lo conseguía. He sufrido igual que en otras ediciones, ha sido durísimo, pero me hace muchísima ilusión haber ganado esta carrera, por toda la repercusión que tiene y por todo lo que significa", ha asegurado.

Un total de 12.000 deportistas se inscribieron para tomar parte en esta competición, una de las principales San Silvestre que se disputa en España por número de participantes, y corrieron en una jornada soleada y con una temperatura ideal, en torno a los 20 grados.

La prueba reina, que comenzó a las 17.00 horas, estuvo precedida por otra que comenzó una hora antes destinada a los corredores de menor edad, que tuvieron que realizar un recorrido de 600 metros.

La competición resultó un año más un evento festivo, en el que muchos participantes decidieron correr disfrazados, como preludio de las próximas fiestas de Carnaval en la capital isleña.

De la magnitud de la marea humana vestida de gris -color de la camiseta oficial de la prueba este año- da idea el hecho de que mientras los primeros participantes ya enfilaban los tres últimos kilómetros del recorrido, aún muchos atletas estaban esperando para empezar a correr en la línea de salida.

Cabe resaltar que un total de 70 policías locales y agentes de movilidad situados a lo largo del recorrido velaron por el buen desarrollo del evento, que contó igualmente con la colaboración de más de 500 personas, entre voluntarios, efectivos municipales de movilidad y limpieza y Protección Civil.

De igual forma, el Hospital Perpetuo Socorro dispuso de una treintena de profesionales comandados por la doctora Clara Quintana, así como de dos hospitalitos situados en la línea de salida y cerca del Teatro Pérez Galdós, zona del ecuador de la multitudinaria carrera.

Por otro lado, de acuerdo al carácter solidario del evento, los 84.000 euros recaudados en el presente año en concepto de inscripciones han ido a parar a siete diferentes organizaciones no gubernamentales.