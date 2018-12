"El ciclismo es un deporte muy bonito, aunque es machista"

La nueva presidenta de la Federación de Ciclismo de Gran Canaria, Marta Hernández, ha manifestado a Efe que este deporte "es muy bonito aunque machista", por que a las mujeres "no les permiten salir adelante".



Hernández, secretaria del Club Doratil Moyabike (Moya), es la primera mujer en la historia que preside esta institución insular.



"Para mí es un reto porque nunca me había enfrentado a nada de este tipo. No opté al cargo por iniciativa propia, sino que me lo propusieron desde otros clubes y desde la propia Federación. Sopesé los pros y los contras y había más cosas favorables, por lo que me animé a dirigir un deporte de alto riesgo y minoritario", ha dicho.



La máxima mandataria federativa, de 47 años, que compatibiliza el cargo con su trabajo en una empresa externa vinculada al medio ambiente en el Ayuntamiento de Moya, ha comentado que el deporte no debe centrarse solo en el fútbol y el baloncesto.



"El ciclismo es un deporte muy bonito, que yo mismo practico como aficionada, y este nuevo año me plantearé federarme porque tengo que dar ejemplo", ha señalado.



De igual forma, Marta Hernández está convencida de que su deporte es machista.



"Como ciclista veo que a las mujeres no nos permiten salir adelante en este deporte, que es preferentemente machista. Otro inconveniente de nuestro ciclismo es la lejanía con la Península, ya que es muy costoso competir cuando tenemos que saltar el charco, al carecer de suficientes patrocinadores", ha afirmado.



Al respecto, Hernández ha revelado que los deportistas empujan con fuerza en las categorías inferiores, pero luego se encuentran con el inconveniente del coste de la insularidad.



"Desde hace años tenemos ciclistas cadetes e infantiles acudiendo a los campeonatos de España con muy buenos resultados, pero continuar compitiendo fuera de la isla con el paso del tiempo les resulta muy costoso", ha señalado.



Otro de los problemas con los que se encuentran los corredores grancanarios son las "pegas" para utilizar determinadas zonas de montaña.



"Hay zonas montañosas que están catalogadas como espacios protegidos, aunque aquí, en Moya, sí utilizamos mucho la montaña", ha indicado.



Por otra parte, en estas fechas navideñas, propicias para realizar regalos, Marta Hernández recomienda que se regalen bicicletas, maillots y guantes.



"Sobre todo animaría a comprar artículos protectores, como cascos, aunque a veces no sirven de mucho a la hora de un accidente. Todo el mundo debe concienciarse para que disminuya los siniestros", ha manifestado.



La presidenta de la Federación de Gran Canaria ha asegurado también que en la isla hay una gran afición al ciclismo.



"En Gran Canaria tenemos en la actualidad entre 1.600 y 1.700 ciclistas federados, lo cual es una cifra considerable, que supone casi el doble de los que hay en Tenerife", ha concluido Hernández.