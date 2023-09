Deniman Mamani gana el Campeonato de Tenerife Blitz Individual de ajedrez

Deniman Mamani ganó el Campeonato de Tenerife Blitz Individual de ajedrez celebrado este fin de semana. Un centenar de jugadores y jugadoras tomaron parte en la cita organizado por la Federación Insular de Ajedrez de Tenerife (FIAT), en colaboración con el Círculo de Amistad XII de Enero y el Cabildo Insular. El encuentro con el deporte-ciencia tuvo lugar el sábado, en las instalaciones del club deportivo del Recreo en Barranco Hondo (Candelaria).

Un centenar de ajedrecistas en el Campeonato de Tenerife Blitz Individual

En segunda posición quedó Omar Oudeh y el tercer clasificado fue Pedro Machín. La cuarta posición se la llevó Germán Paz y el quinto lugar de la general fue para Alejandro Bolívar. El mejor Veterano, Pablo Petera, jugador del Círculo de Amistad.

Por categorías tenemos que la mejor femenina y mejor Sub 18, fue Jimena García. El mejor Sub 16, Daniel Gómez; el mejor Sub 14, Georgii Surov; el mejor Sub 12, Sebastián Velázquez; el mejor Sub 10, Mateo Iriarte; y el mejor Sub 8, Arthur Conan.

Los trofeos entregados cumplen una labor solidaria ya que fueron hechos a mano por los chicos y chicas del Centro Ocupacional Isla Baja, siguiendo así con la línea de trabajo de la actual Federación Insular.