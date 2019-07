La guardameta valenciana Marta Jiménez renueva con el Preconte

El Preconte Telde ha confirmado este miércoles la renovación de la guardameta valenciana Marta Jiménez Moliner, quien cumple su undécima temporada en el club isleño, que compite en el grupo 4 de la Segunda División Femenina de fútbol sala.

Tras confirmarse su continuidad, la capitana del equipo, de 33 años, ha reconocido que no se veía en otro club que no fuese el Preconte, donde ha vivido sus “mejores años, tanto en lo profesional como en lo personal”. Marta no esconde que el objetivo del equipo volverá a ser el ascenso a Primera División, aunque será “complicado debido a los refuerzos” del resto de equipos que componen el grupo.

La junta directiva del Preconte sigue confeccionando la plantilla de la próxima campaña, que busca apuntalar con varias piezas clave, aunque la cantera volverá a dar la profundidad de banquillo necesaria.

El equipo isleño conoció esta semana el calendario liguero, que le enfrentará el próximo 21 de septiembre en Gran Canaria al Unami de Segovia, en la primera jornada, y que finalizará el 16 de mayo de 2020 en Castilla La Mancha frente al Villacañas.