“Hay hombres que no llevan bien que una mujer les gane”

La atleta palmera Ana Begoña González, vencedora en los 21 kilómetros en categoría femenina en la reciente Majadilla Trail Night y décimo cuarta en la clasificación general de la prueba, ha asegurado a Efe que hay algunos hombres que “no llevan bien que una mujer les gane”.

González, de 36 años y natural de Los Sauces, es licenciada en Filología francesa y docente en los institutos Eusebio Barreto de Los Llanos de Aridane y Luis Cobiella de Santa Cruz de La Palma, y llama la atención por su calidad como atleta y por competir maquillada.

“Al empezar a correr se me manchaba la cara porque estaba mucho tiempo bajo el sol, y comencé a ponerme una crema protectora. Además, cuando corro o subo al podio hay más cámaras que en una boda, y pensé que no podía perder el glamour”, asegura sonriente.

La atleta residente en Breña Baja pertenece al CD Vallivana tinerfeño y es una enamorada del deporte. “Practico el atletismo desde pequeña, aunque en el trail llevo seis años. No tener hijos hace que tenga algo más de tiempo para entrenar y suelo descansar un solo día a la semana. Combino ciclismo con series en cuesta, kilómetros por montaña, series en llano, gimnasio... No me aburro”, manifiesta.

González practica el atletismo por “satisfacción personal”. No mira tanto los premios, “ni que me paguen por vencer”. Por ganar la Majadilla Trail obtuvo un estudio de la pisada a realizar en Gran Canaria, “pero lo doné para que lo rifasen, porque no me convenía desplazarme desde La Palma solo para realizarlo. Lo que sí me traje a mi isla fue un trofeo y material deportivo”, revela.

Su primera participación en la Majadilla Trail no pudo resultar más exitosa, al imponerse con un registro de 2:08:10 horas. “Me embarqué a ciegas en esa aventura, porque no sabía por dónde transcurriría la carrera. Yo veía unas luces en el frontal de los chicos que iban delante y los seguía. Estaba muy motivada, al correr en un lugar distinto y ante atletas que no conocía”, comenta.

La experimentada atleta palmera reconoce que no todos los participantes masculinos aceptan de buen grado que los supere una mujer. “Cuando ven que hay una chica que se les acerca por detrás intentan resistirse un poco, pero si ven que no pueden más se van quedando atrás. De todos modos, también hay chicos que me felicitan en la meta”, señala.

Su gran nivel en este deporte está basado en una férrea disciplina a la hora de entrenar, especialmente los fines de semana, en los que dispone de más tiempo para correr entre 15 y 20 kilómetros diarios. “En La Palma no me falta montaña y, de hecho, yo la tengo en la puerta de mi casa, aunque también me gusta correr en asfalto, porque al estar acostumbrada a la montaña, en asfalto vuelo”, dice.

Begoña, que se siente más a gusto en la prueba de 21 kilómetros, porque puede combinar mejor su velocidad y resistencia, lleva una temporada para enmarcar. “El Gran Canaria Maratón se me dio bastante bien, ya que fui la primera entre las atletas canarias y séptima de la general en los 42 kilómetros, gané la Majadilla Trail Night y también he hecho buenas marcas en el Campeonato de España de Montaña en Castellón, y en el Nacional de Campo a través en Jaén y Cáceres”, finaliza.