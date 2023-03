Pablo González, campeón de España Sub 18 en los diez kilómetros de Marcha en Ruta

Pablo González se proclamó este pasado fin de semana campeón de España Sub 18 en los diez kilómetros de Marcha en Ruta. El componente del At ADASAT Gran Canaria, representando a la selección canaria, volvió a destacar como uno de los marchadores con más futuro de las islas y también de todo el panorama nacional

Un total de 20 componentes formaron la selección canaria que compitieron el pasado fin de semana en Cieza (Murcia) en el Campeonato España de Marcha en Ruta en categoría Absoluta y Máster (35 km), el Campeonato de España Sub 16 (5 km) y el Campeonato de España Sub 18 y Sub 20 (10 km). De manera simultánea se disputaron los campeonatos de España de Federaciones Autonómicas Sub 20 y Sub 16. Destacó la actuación de Pablo González Villares, que se proclamó campeón de España Sub 18 de 10 kms de Marcha en Ruta, con un tiempo de 45’08, informa la Federación Canaria en su página web.

10km #CEmarcha Sub18



🥇 Aldara Meilán (46:41 RC)

🥈 Sofía Santacreu (48:09)

🥉 Julia Suárez (50:17)



🥇 Pablo González (45:08)

🥈 Pablo Zárate (45:25)

🥉 Iván Molina (45:34)



📊 https://t.co/E1S4orei8f pic.twitter.com/BANvKOWg7l — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 26, 2023

A pesar de su aún corta edad, a Pablo González ya es habitual verlo subido a podios nacionales. En 2021 obtuvo la medalla de bronce en Sevilla participando con la selección canaria de atletismo en la prueba de los cinco kilómetros del Campeonato de España de Marcha en Ruta.Ese mismo año, en el mes de diciembre, se llevó la plata en el XI Campeonato de España de Invierno de Marcha de Promoción. Esta vez fue en Murcia donde volvió a destacar como uno de los marchadores con más futuro de nuestra tierra y también de todo el panorama nacional. El componente del At ADASAT Gran Canaria se coronó campeón de España superando a Pablo Zárate Briz, que fue segundo con un tiempo de 45:25. Antonio Daniel Alonso De Amaro, del CEA Tenerife 1984 (puesto 27), Aidán Artiles Méndez y Pablo Suárez Hernández, ambos del CAI Gran Canaria (puestos 33 y 34, respectivamente), también participaron en la misma prueba que Pablo.