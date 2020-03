El paro forzoso deja sin actividad a más de 160.000 deportistas en Canarias

El paro obligado por la pandemia del covid-19 dejará sin actividad a más de 160.000 deportistas canarios federados, que han visto cómo esta semana se iba sucediendo una catarata de suspensiones de competiciones, a la que ha seguido, finalmente, la cancelación de entrenamientos. La cifra supone que casi el 8% de la población del Archipiélago (2,15 millones de personas) se verá afectada por una cuarentena competitiva para la que no hay fecha cierta de levantamiento.

El cálculo no incluye, en cualquier caso, las pruebas o competiciones que no están bajo el paraguas de alguna de las federaciones autonómicas o insulares canarias, por lo que la cifra total de afectados sería aún mayor de contarse carreras populares, torneos escolares o citas organizadas por sociedades recreativas, entre otras.

Según se desprende de la estadística de licencias del Consejo Superior de Deportes correspondiente a 2018, Canarias cerró ese año con un total de 166.187 deportistas federados, de los que el 75% eran hombres y el 25% mujeres. El cálculo incluye también a entrenadores, delegados, auxiliares y jueces o árbitros.

Fútbol y baloncesto concentran a más de un tercio de las personas afectadas por la cancelación. Suman un 35,76% del censo, con 47.975 deportistas en el primer caso y 11.447 en el segundo. Si a estas dos disciplinas se unen montaña y escalada —donde se encuadran los corredores de pruebas de trail— (17.386), caza (9.449), surf (8.554), golf (7.598), atletismo (4.864) y balonmano (4.407) suponen más de dos tercios de la población que sufre la suspensión (67%).

En cualquier caso, las escuelas de iniciación de las distintas modalidades o las clases de multideporte, habituales en la mayoría de las escuelas municipales de la comunidad autónoma, elevarían sensiblemente el tamaño del colectivo afectado.

Qué hace en casa un deportista

El aplazamiento sine die de cualquier actividad deportiva en espacios comunitarios, públicos o no, ha obligado a clubes y asociaciones a establecer pautas particulares de comportamiento que complementan, cuando no reafirman, las dictadas por las autoridades. Se trata de un intento de elevar la conciencia sobre la necesidad de evitar la propagación acelerada del covid-19.

Así, el coordinador general del CF Juventud Laguna, Adrián Albéniz, expone las medidas que ha tomado la entidad para prevenir la propagación del coronavirus: “Una vez conocidas las recomendaciones y decisiones de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Canaria de Fútbol, optamos por suspender los entrenamientos hasta nuevo aviso. Desde el club hemos pedido responsabilidad a las familias, jugadores y jugadoras para que sigan a rajatabla las indicaciones de las instituciones”, dice.

El responsable deportivo de la cadena de filiales de la entidad lagunera añade que “les hemos insistido a los futbolistas que no son unas vacaciones. Es muy importante que permanezcan en sus casas para que el virus no se propague. Se trata de un ejercicio de prevención para que no se vean afectados los grupos más vulnerables”, afirma. “Les hemos pedido que extremen las precauciones, que continúen con las obligaciones académicas en casa y que no realicen movimientos que no sean estrictamente necesarios”, resume.

Por último, Albéniz habla del futuro de las competiciones nacionales y regionales: “No sabemos lo que va a suceder. Se pueden dar diferentes escenarios, dentro de los cuales está la posibilidad de que se den por finalizadas las competiciones. A nuestros equipos de las categorías más altas les hemos facilitado un plan de entrenamiento a realizar dentro de las casas. Es una medida más para paliar la paralización del campeonato liguero”, concluye.