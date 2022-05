El TM Defense-La Palma garantiza su permanencia en Primera División

El TM Defense-La Palma superó el ‘play-off’ por la permanencia en Primera División de tenis de mesa ante el CTT Sallent Reset. Tras el 1-5 en la ida, celebrada en Barcelona, el choque de este pasado fin de semana en Breña Alta se presumía fácil para los palmeros. Finalmente, triunfo catalán por 2-4, pero insuficiente para la remontada. Por lo tanto, la escuadra de la Isla Bonita cerró su temporada con la permanencia.

El Círculo de Amistad y el Tabor Añavingo celebraron el choque de vuelta del ‘play-off’ por el descenso en Barranco Hondo, que concluyó 4-2. No hubo pues remontada del Recreo, haciendo valer los de Arafo el 5-1 de la ida. No obstante, en este punto cabe volver a significar que el conjunto del Recreo afrontó esta eliminatoria abocado a perder la Primera División, arrastrado por su equipo de División de Honor, que no pudo mantenerse. Meritorio papel por parte del Círculo en este final de liga, pese a que sus encuentros fueron de trámite.

En la fase de ascenso de Segunda División, el CD Dédalos TM Santa Cruz logró el salto de categoría pese a su derrota ante el CD Hidra Los Realejos: 4-3. El conjunto visitante hizo valer el 4-2 del choque de ida.

El duelo Temespin Los Llanos A-TM Defense-D Breña Alta, para dirimir el tercer y cuarto puesto, arrancó con triunfo local: 4-2. El segundo encuentro de esta eliminatoria, celebrado en Breña Alta, también registró triunfo del cuadro de Los Llanos: 2-4.

El Prakan del Norte de Tenerife salió airoso de la final por la permanencia en Segunda División, al imponerse 4-2 al CD Yacal en Garachico. Los locales lograron de este modo remontar el 4-3 de la ida, condenado al descenso a los grancanarios.

En el grupo por el título de la Segunda División-B, el Círculo de Amistad cerró la liga con un nuevo triunfo, esta vez por 4-3 ante el CTM Acoroma de Candelaria-B, de esta forma, los del Recreo se despiden de la competición sin conocer la derrota. El Dragones de Fuerteventura aprovechó su doble desplazamiento del fin de semana a La Palma para ganar al TM Defense Breña Alta y al Temespin Agrovial Consultores, en ambos casos por 3-4. Con esta doble victoria, la escuadra majorera logró cerrar la temporada igualando con el Acoroma en la segunda plaza.

El grupo por la permanencia en Segunda División-B acabó con el triunfo del Villa de Firgas sobre el Acoroma de Candelaria-A por 4-2.

En el grupo primero de Tenerife de Tercera se vivió la última jornada con todo decidido. Se dieron los siguientes marcadores: Agache El Escobonal-Prakan Garachico, 3-4; Universidad de La Laguna-Tabor Somosidentidad, 4-3; Taoro Araucaria-Dédalos Prix, 1-5; y Dédalos Vets.-Temebargran, 4-2.

Fechas

Por último, significar que se viene un mes de mayo muy intenso para el tenis de mesa canario. El próximo domingo en Candelaria se vivirá el Campeonato de Canarias de Veteranos. El 14 y 15, de nuevo en Candelaria, tendrá lugar la fase de ascenso a Segunda División-B. Entre el 28 y el 30, en Garachico, será el turno de los regionales de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil.

Ya en junio, los días 4 y 5, llegará el momento del Campeonato de Canarias Absoluto en Los Realejos. El 18 y 19 de junio, nuevamente en Candelaria, los regionales Sub 23 y para personas con discapacidad.