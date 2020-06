El presidente Ramírez insiste en su empeño de abrir el Gran Canaria en el partido con el Girona

La UD Las Palmas considera que la situación epidemiológica de Canarias, que el lunes entrará en fase 3, le permite organizar con seguridad el partido que disputará el próximo 13 de mayo contra el Girona con un máximo de 11.000 espectadores presentes en su estadio, un tercio de su aforo.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido en declaraciones a Efe que el fútbol puede enviar de esta manera un mensaje muy potente de confianza a los millones de turistas que cada año pasaban sus vacaciones en Canarias y en el resto de España e, incluso, anima a los clubes de Baleares a que hagan lo mismo.

Si recibe todos los permisos necesarios, su estadio tendía dos de cada tres butacas vacías, todos los espectadores usarían mascarilla y guantes y cada uno de ellos tendría que ponerse en contacto con el club 24 horas antes para que le asignen una puerta y una hora de entrada, de forma que el público acceda al estadio sin aglomerarse.

Ramírez sostiene que Gran Canaria ofrece todas las condiciones necesarias para volver a celebrar partidos de fútbol con público -la isla lleva casi un mes con dos o menos casos de covid diagnosticados al día, teniendo 851.000 habitantes- y confía en que les autorizarán a hacerlo, pero también precisa que si el Consejo Superior de Deportes (CSD) pone cualquier objeción, jugarán a puerta cerrada.

"Si el Gobierno de Canarias está de acuerdo en que juguemos con público, si LaLiga está de acuerdo en que juguemos con público, pero el CSD no lo está, no jugaremos con público. Nosotros no queremos general ningún conflicto. Creemos que esto es bueno para España, que lo es para Canarias, pero si no se ve así, competiremos como el resto de equipos", con el estadio vacío, añade.

El presidente del club amarillo confía en que el Consejo Superior de Deportes "vea que el fútbol va más allá del propio fútbol", si bien recalca que, si no se entiende así, la Unión Deportiva "se quedará quiera, sin crear conflictos entre administraciones".

La UD Las Palmas recuerda que desde la fase 2 ya están abiertos los centros comerciales y pueden funcionar los cines, teatros y salas de conciertos, con aforos que aumentarán en la fase 3.

El pasado domingo, subraya Ramírez, había en la ciudad 20.000 personas disfrutando del día en la playa de Las Canteras, respetando cada una la distancia de seguridad con su vecino de arena sin que nadie controlara el aforo ni le indicara dónde poner la toalla.

Así que se preguntá por qué no puede se organizar un partido con menos gente, pero con medidas de protección personal de uso obligatorio, asientos preasignados, turnos de entrada al estadio escalonados y controles de temperatura a los asistentes.

"Tenemos que mostrar al mundo que Canarias no solo es un destino de sol y playa, también es un destino seguro. La plataforma que da el fútbol hace que esto vaya a ser noticia mundial. Va a llegar a nuestros potenciales clientes y va a ayudar a reactivar la economía canaria", argumenta Miguel Ángel Ramírez.

El empresario grancanario advierte de que, tras la emergencia sanitaria, España afronta una "crisis económica brutal", de manera que "todos tendremos que aportar nuestro grano de arena para intentar que el sector turístico se reactive cuanto antes, porque es el motor de la economía, en particular en Canarias".

Ramírez sostiene que los equipos de fútbol profesional de Baleares y del resto de comunidades que entren en fase 3 el lunes 8 de junio "también deberían dar ese paso, porque lo que hay que vender al exterior es que España, y Canarias en nuestro caso, empieza a entrar en la normalidad y que el destino vuelve a estar a disposición de los turistas que quieran venir a pasar sus vacaciones".

"¿Por qué no podemos vender eso, si eso es bueno para España? Todos hemos sufrido esta pandemia, desgraciadamente unos más que otros, pero en general todos los españoles hemos sufrido la desgracia que nos ha dejado la covid-19. Ahora deberíamos unirnos para salir cuanto antes y el fútbol ofrece una plataforma que no deberíamos despreciar para dar a conocer al mundo que España ya empieza a entrar en la normalidad", argumenta.

Cuando este lunes dio a conocer su propuesta a través de la radio oficial del club, Ramírez recordó que el 8 de junio, al entrar en fase 3, el Gobierno de Canarias recuperará todas sus competencias y anunció que el presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, le había "dado el OK" a la idea.

El Gobierno de Canarias aún no se ha pronunciado públicamente al respecto.