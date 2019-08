La sinceridad y resignación de Luis Milla

El mediocentro madrileño del CD Tenerife, Luis Milla, ha reconocido que durante el verano pasó "malos momentos" porque su "ilusión era jugar en Primera".

El centrocampista, que durante el mercado se ha vinculado a varios clubes de la máxima categoría, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que ha sido "muy claro" y no ha "engañado a nadie".

"Todos somos humanos, tenía la ilusión de jugar en Primera y lo he dicho muy claro", ha resaltado.

Luis Milla ha recalcado que siempre ha demostrado su "compromiso con este club", al tiempo que ha insistido en que siempre ha dejado clara su postura.

¡Un lunes es menos lunes después de la victoria de ayer! Mucho trabajo por delante, mucho que mejorar, pero seguros de que este es el camino. ¡ Gran trabajo @cdtoficial ! ¡Feliz semana! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌋😊💪🏽 pic.twitter.com/sGb7SEYp40 — Luis Milla (@LuisMilla_6) August 26, 2019

"Me alegro de que gran parte de la afición haya entendido mi situación", ha dicho.

"No he engañado a nadie, mi ilusión era jugar en Primera División, no se ha dado así y toca cambiar el chip", ha zanjado.