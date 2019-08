Ana Palomino: “La figura de Silvia Navarro me animó a venir al Rocasa Gran Canaria”

La joven guardameta Ana Palomino, que jugará esta próxima temporada en el Rocasa Gran Canaria, ha indicado que una de las cosas que más la ha animado a fichar en el conjunto isleño es la de poder aprender de la internacional absoluta Silvia Navarro.

"Una de las cosas que más me han animado a venir al Rocasa es tener la oportunidad de entrenar con Silvia, y aprender de ella y del resto del cuerpo técnico. Igualmente intentaré aprovechar los minutos que me dé el entrenador", ha indicado en declaraciones facilitadas por su nuevo club.

La portera cacereña, internacional júnior que llega al conjunto que dirige Carlos Herrera procedente del BM Castellón, se ha mostrado agradecida por el recibimiento que ha tenido en su nuevo conjunto.

"Desde que he llegado a la isla las impresiones que he tenido han sido todas buenas. A la mayoría de mis nuevas compañeras ya las conocía de haberme enfrentado anteriormente a ellas y, la verdad, es que el recibimiento que he tenido ha sido muy bueno", ha dicho.

Ana Palomino también ha asegurado que ve al plantel del Rocasa con posibilidades de hacer grandes cosas el próximo curso.

"Creo que se ha buscado confeccionar una plantilla con jugadoras más jóvenes, y contamos con un grupo más que suficiente para afrontar todas las competiciones que tenemos por delante esta temporada", ha manifestado.

Por otro lado, la portera del equipo insular se ha mostrado muy contenta de poder disputar de la Liga de Campeones con el Rocasa.

"Tengo la oportunidad de poder vivir esa competición, y a nivel personal será un sueño disfrutarla con mis compañeras", ha revelado.