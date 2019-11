El Sanaya Libby`s La Laguna se coloca líder

El Sanaya Libby’s La Laguna encabeza la clasificación de la categoría tras completar un partido muy exigente ante el OSACC Haro Rioja Voley por 3-1. Las blanquiazules se valieron de un Pablos Abril totalmente lleno para sellar una nueva victoria y seguir invictas.

SANAYA LIBBY`S LA LAGUNA 3

OSACC HARO RIOJA VOLEY 1

SANAYA LIBBY`S LA LAGUNA: Patricia Suárez, Silvia Araco, Elena Santana, María Schlegel, Vicky Savard, Jessica Soares, -inicial- Nira Pérez (líbero), Sofía Tummino, Janine Sandell, Sara Hernández.

OSACC HARO RIOJA VOLEY: Paola Martínez, Tatiana Vera, Marta Hurst, Aida Extebarría, Alicia De Blas, Sofía Bulgarella, inicial- Clara Barceló (líbero), Ane Cengotitabengoa, Carmen Saa Díaz, Laura Soares,

PARCIALES: 25-22 (27’), 25-23 (30’), 22-25 (31’) y 25-21 (29’).

ÁRBITROS: Alexis Fuentes Barrasa - Aday Francisco González Arencibia

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola disputado en el Pablos Abril completamente lleno.

No hubo lugar para las sorpresas. El IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria acudía al CDM Lobete para intentar imponer su ley ante el May Deco Voleibol Logroño. Sin embargo, las locales no dieron opción alguna a sus adversarias y terminaron llevándose los puntos por la vía rápida (3-0).

MAY DECO VOLEIBOL LOGROÑO 3

IBSA CV CCO 7 PALMAS GRAN CANARIA 0

MAY DECO VOLEIBOL LOGROÑO: Aina Berbel, Michelle Bergren, Alba Sánchez, Fernanda Gritzbach, Daniella da Silva y Helia González – equipo inicial – Patricia Llabres (líbero), Danira Costa y Cristina Bento.

IBSA CV CCO 7 PALMAS GRAN CANARIA: Jacqueline Rodrigues, Saray Manzano, Carine de Souza, Erika Mercado, Raquel Brun y Lydia Alonso – equipo inicial – Claudia Hernández (líbero), Javiera Plasencia y Sara Folgueira.

ÁRBITROS: Adolfo Keim y Albert Elvira Cerdán.

PARCIALES: 25-20 (22'), 25-22 (23') y 25-11 (20').

INCIDENCIAS: CDM Lobete Logroño. Presenciaron el encuentro unos 400 espectadores.