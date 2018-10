La leyenda de la música de baile Fatboy Slim actuará en el Lagoon Party del Hard Rock Hotel

El Lagoon Party llega a su penúltima cita de 2018 el próximo 6 de octubre. Después de la presencia en el Hard Rock Hotel de artistas de la talla como Erick Morillo, Roger Sánchez o Nervo, entre otros, en esta ocasión el protagonismo en la cabina de la piscina del hotel de Adeje quedará para Fatboy Slim, una leyenda viva de la música de baile, autor de algunos de los mayores éxitos internacionales de todos los tiempos, como sus canciones ‘Right Here, rigth now’ o ‘Weapon of Choice’, entre muchas otros.

Esta nueva cita con la música electrónica dará comienzo partir de las 15:00 horas y se prolongará hasta el anochecer. Las entradas ya se pueden adquirir en la web www.lagoonpartytenerife.com

Detrás de Fatboy Slim se encuentra el disc jockey, músico y productor discográfico británico Norman Cook. Él, después de varios proyectos en distintos grupos de éxito, decidió probar fortuna en solitario para dar rienda a su inquietud por la música de baile en este proyecto que terminó por convertirle en toda una estrella internacional.

En sus primeros pasos, Norman Cook no admitía que él era la persona detrás de Fatboy Slim, proyecto que tenía como principal objetivo la diversión. El primer gran éxito de Fatboy Slim vino con ‘ The Rockafeller Skank’ , que aunque al principio pasó desapercibido, su pegadizo estribillo –‘ Right about now, the funk soul brother’ - consiguió conectar con la gente en Gastonbury, Ibiza y América donde actuó en directo durante el verano de 1998.

En Ibiza fue donde conoció a una de las Djs más conocidas del Inglaterra: Zoe Ball , responsable del Breakfast Show de la BBC Radio 1 , con se acabaría casando al poco ocupando las páginas rosas de las revistas de tendencias de las islas británicas. Tras el segundo single, ‘ Gangster Tripping’, el álbum de Fatboy Slim alcanzó el éxito total en las listas de ventas de medio mundo consagrando a Norman Cook como la máxima estrella de la escena dance internacional. Tras el segundo single llegaron ‘ Praise You’ y ‘ Right Here, Right Now’ que aparecieron con estruendo a principios del 99, con total éxito en la lista de venta de Reino Unido.

Desde entonces, la figura de Fatboy Slim ha quedado ligada siempre entre los más grandes de la música de baile. Ha tenido presencia en los principales clubes del mundo con notable éxito. En el 2016 se cumplieron 20 años de la publicación de su primer trabajo, efemérides que fue aprovechada por promotores y el propio artista para dar un notable refuerzo a su carrera, con una absoluta aclamación de público en su Reino Unido natal. El Laggon Party es la próxima parada para una carrera longeva y exitosa.