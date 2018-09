Fernando Clavijo solicita una cumbre de presidente autonómicos para hablar sobre Cataluña

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha anunciado que solicitará formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que convoque una Conferencia de Presidentes para discutir "en particular" sobre Cataluña y evitar que se les "hurte" su participación en el debate.



"Este país no puede estar sujeto a los vaivenes del Gobierno de Cataluña. No puede ser que las demás comunidades autónomas estén lastradas por esta situación", ha aseverado Clavijo tras reunirse alrededor de una hora con el presidente del PP, Pablo Casado.



Después de manifestar su "cansancio" con el independentismo catalán, Clavijo ha hecho hincapié en que el resto de comunidades autónomas "no puede quedar a la espera de que se solucione un conflicto que se está eternizando", porque los ciudadanos "del resto del Estado quieren soluciones a sus problemas y las quieren ya".



"Los presidentes tenemos mucho que decir al respecto, creo. No puede ser que se nos siga lastrando a todos, no puede volver a pasar que se paralice absolutamente todo por la indisciplina y los desafíos de los independentistas", ha recalcado.



En ese sentido, ha considerado que "no es de justicia que Canarias tenga asuntos importantes por resolver y estén siendo continuamente retrasados" y que aquellos que sí están "con la legalidad y la Constitución" que se encuentren "con estar siendo lastrados por estos desafíos".



Clavijo ha informado que esta solicitud que hará a Sánchez "ha formado parte de la conversación" con Casado y ha dicho que el presidente del PP le ha transmitido que "coincide en que no se puede hurtar del debate al resto de las comunidades autónomas".



Sobre las ofertas de diálogo a Quim Torra del Ejecutivo de Sánchez, ha respondido: "No cuestiono el proceso de dialogo, solo digo que debe ser con todas las partes, porque todas formamos parte. Corremos el riesgo de que al final se lleguen a acuerdos que nos involucren a todos sin haber sido parte".



Por otra parte, Clavijo ha lamentado no haber sido "todavía" convocado para una reunión con Sánchez y que hayan sido "sólo seis de 17 presidentes autonómicos" los que se han reunido con el presidente del Gobierno.



Al recordarle que dichas reuniones siguen el orden de la aprobación cronológica de los estatutos de autonomía, ha dicho desconocerlo y ha insistido en que él aún no tiene "fecha" ni ha sido convocado, y que "el año se acaba".



Sobre la reunión con Casado, la ha calificado de "fructífera" y ha dicho que han abordado el posible apoyo del PP a los presupuestos canarios, "como principal partido de la oposición en Canarias".



En referencia a la senda de déficit y el cambio en la Ley de estabilidad que impulsa el Gobierno, el presidente canario ha evitado manifestar qué votarán los diputados de su partido (Coalición Canaria), aunque ha reclamado que sea tenida en cuenta la posibilidad que se relajen las restricciones de gasto de las autonomías y que Canarias pueda gastar su superávit.



"Hemos aportado una solución al Ministerio de Política Territorial. Se puede individualizar la regla de gasto, porque lo que debe cumplir España es en su totalidad. Hace dos meses lo enviamos por escrito y todavía no hemos recibido respuesta ni escrita ni verbal", ha añadido.