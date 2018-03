Lunes poco nuboso, con viento flojo a moderado y más calor

Los cielos poco nubosos serán casi generalizados en Canarias, cuando el viento tenderá a amainar y ser flojo a moderado salvo en las cumbres de Tenerife, donde será fuerte y con rachas que pueden alcanzar 70 kilómetros por hora, y las temperaturas registrarán un ligero ascenso, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima será de 24 y la mínima de 17 en las dos capitales del archipiélago, conforme a su predicción, que detalla que el viento se espera del oeste flojo a moderado pero más intenso en las cumbres de Gran Canaria y las islas occidentales, en las que se prevé moderado, y especialmente en Tenerife, donde no se descartan rachas de hasta 70 kilómetros por hora.



También se esperan vientos del oeste en las aguas de Canarias, en las que tendrán fuerza 4 o 5 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del oeste o noroeste de 2 a 3 metros pero con tendencia a disminuir.



La predicción del tiempo para este lunes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos al norte y oeste a primeras y últimas horas. Intervalos de nubes altas, más probables por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 16 23



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos al norte y oeste a últimas horas. Intervalos de nubes altas, más probables por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado con brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 17 23



GRAN CANARIA



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas al suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. En zonas altas noroeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 17 24



TENERIFE



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas al oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. En cumbres centrales, noroeste fuerte con rachas que superarán los 70 km/h durante la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 24



LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas al oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. En zonas altas noroeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 17 24



LA PALMA



Intervalos nubosos al oeste durante la mañana y a últimas horas, cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. En zonas altas noroeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 17 24



EL HIERRO



Intervalos nubosos al oeste durante la mañana y a últimas horas, cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. En zonas altas noroeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 16 19