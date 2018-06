Nueva Canarias propone una renta básica de inserción para las personas sin recursos

Nueva Canarias propone que la nueva Ley de Servicios Sociales, actualmente en el Parlamento regional, incluya una renta básica de integración para las personas sin recursos, similar a la existente en el País Vasco, que garantice un mínimo indispensable para vivir con dignidad.



Esta renta sería aproximadamente del 85% del salario mínimo interprofesional y contribuiría a paliar la pobreza existente en las Islas, ha indicado el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.



Los nacionalistas estiman que podrían destinarse 200 millones de euros a este fin si se aumentan los impuestos a los artículos de lujo, se modifica el impuesto de sucesiones y donaciones de manera que quienes heredan grandes cantidades paguen, y se incluyen los 30 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y los fondos que actualmente se destinan a la Prestación Canaria de Inserción (PCI).



De esa manera, se pasaría de los 11.000 beneficiarios a los que actualmente llega la PCI a entre 45.000 y 50.000 personas, según NC.



Esa nueva renta básica de integración no estaría ligada necesariamente a la inserción laboral de las personas, pues hay colectivos, como los jubilados con pensiones bajas o trabajadores que disponen de un empleo pero viven en la pobreza, que ya están insertados pero viven en situaciones de necesidad.



Rodríguez ha lamentado que Canarias destine únicamente 56 millones de euros a la inserción social cuando el 44,6%de la población del Archipiélago vive en riesgo de exclusión, mientras el País Vasco asigna 500 millones de euros con un solo un 16% de su población en ese caso.



Nueva Canarias propone un período de transición en los tres meses siguientes a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales para poner en marcha esta medida y pide que en principio se destine a ello un mínimo del 5% de los fondos destinados a políticas sociales en el presupuesto de la comunidad autónoma, que este año ascienden a 400 millones de euros, lo que en este ejercicio supondría 20 millones de euros.



Rodríguez ha rechazado el argumento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), de que una medida de ese tipo es inadecuada porque no aborda las causas de la pobreza, y ha recordado que en el País Vasco funciona con éxito desde hace años.



Además de esta propuesta para una renta básica de inserción, Nueva Canarias ha presentado un total de 62 enmiendas a la Ley de Servicios Sociales para que se modifique, por ejemplo, el modelo propuesto y se incluyan la atención comunitaria y de proximidad, o se elimine la diferenciación entre servicios esenciales y no esenciales, para que todas las prestaciones sean obligatorias y algunas complementarias.