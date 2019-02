La artista Olga Tañón, a Manny Manuel: "Toma el control antes de que sea demasiado tarde"

La cantante Olga Tañón, una de las artistas más reconocidas de Puerto Rico, ha expresado su pesar por la imagen que ha dado su compatriota Manny Manuel en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y le ha recomendado que tome el control de su vida antes de que sea tarde.



El artista latino que durante tiempo fuera conocido fue "El Rey de Corazones" fue desalojado este domingo del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tras dar muestras de estar ebrio y haber sido incapaz de completar una sola canción, lo que obligó a la concejal responsable de las fiestas, Inmaculada Medina, a retirarle el micrófono y dar por cancelada su presentación.



El escándalo generado por lo ocurrido en Gran Canaria llevó horas después a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz a cancelar los conciertos que el cantante puertorriqueño iba a ofrecer en sus carnavales, el primero de ellos esta misma noche.



Ganadora de seis premios Grammy, Olga Tañón reaccionó casi de inmediato a lo ocurrido a través de un comentario a un vídeo que Manny Manuel había colgado en su perfil oficial de Instagram intentando explicarse y que borró poco tiempo después.



La cantante ha vuelto a publicar su opinión al respecto, esta vez en su perfil de esa misma red social, para advertir a su colega de que la imagen que ha ofrecido "es inaceptable".



Manny Manuel ya ha tenido en otras ocasiones episodios controvertidos con el consumo de alcohol de por medio.



"Cuántas oportunidades, consejos, apoyo y oraciones has recibido", le dice Olga Tañón, que recomienda a su compatriota, "lo primero", que reconozca que "necesita ayuda", porque siempre ha tenido alrededor a personas "que te queremos bien".



"Por favor, toma el control antes de que sea demasiado tarde, querido hermano. Eres uno de los talentos más grandes que he conocido y esto me produce un profundo dolor. Dios te bendiga y ojalá que superes toda enfermedad", concluye la cantante.