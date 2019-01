Podemos Canarias presume de unidad en las Islas tras la ruptura entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón

La secretaria de Organización de Podemos en Canarias ha afirmado que la situación de la formación en el Archipiélago "no tiene nada que ver" con la de Madrid, donde Iñigo Errejón, cofundador del partido, anunció que se presenta a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid bajo la plataforma de la alcaldesa Manuela Carmena, a pesar de que era el candidato de la formación morada para dicha comunidad. Esta decisión ha provocado la ruptura con el secretario general del partido Pablo Iglesias. Así, en declaraciones a Europa Press Pino Sánchez ha sostenido que la apuesta por la confluencia electoral es "clara" con IU, Equo y Sí se Puede, especialmente al Parlamento de Canarias, los cabildos y los principales municipios de las islas.

Y es que desde que Noemí Santana fuera refrendada por las bases en noviembre de 2018 como secretaria general en el Archipiélago en unas primarias sin grandes sobresaltos, Podemos Canarias se encamina a sus segundas elecciones autonómicas con unas listas que integran a personas de todas las candidaturas que se presentaron al proceso interno del partido. Sin embargo, en la formación regional solo ha querido pronunciarse sobre la ruptura entre Errejón e Iglesias su secretaria de Organización, pues otros dirigentes han denegado alzar la voz antes de este sábado, cuando tiene lugar la primera reunión del comité de campaña a la que asisten todos los secretarios generales autonómicos del partido y se desconoce si acudirá o no Errejón.

Quienes sí han hablado han sido los diputados canarios en el Congreso, Meri Pita y Alberto Rodriguez. “Me da pena que quiera crear otro partido, pero si es lo que que quiere no nos cabe otra cosa que aceptarlo y desearle suerte” ha afirmado la diputada por la provincia de Las Palmas, mientras que Rodríguez ha reconocido que cuando el pasado jueves se subió al avión no sabía nada y se enteró cuando aterrizó: “Lo digo abiertamente, no es algo que nos ponga contentos”.

En cualquier caso, y siguiendo la línea del secretario general Pablo Iglesias, desean “suerte” a Errejón “en su nueva andadura con su nuevo partido”, dando por sentado que el cofundador de la formación morada queda fuera de Podemos con esta decisión a pesar de que su intención es mantener su escaño en el Congreso. “En cualquier caso, espero con esto se cierre definitivamente este asunto” ha declarado Pita; “es algo que hay que asumir con naturalidad en el juego democrático” ha remarcado el diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La que fuera también secretaria general de Podemos en Canarias ha hecho hincapié en que su información debe centrarse en “seguir adelante ahondando en la reconstrucción de ese bloque social que han derruido con la coartada perfecta de la crisis. Y en eso estamos empeñadas. En recuperar el trabajo con derechos y el derecho al trabajo, que nuestros pensionistas tengan una última etapa de la vida digna o que los alquileres se ajusten a la realidad o, por lo menos, a la media europea”.