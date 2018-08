El PSOE pide al Gobierno regional que sea sensible ante el rechazo al macromuelle de Agaete

El secretario general del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis, ha reclamado al Gobierno Autónomo "mostrarse sensible ante el notable rechazo que esta produciendo" el proyecto de ampliación del muelle de Agaete, que asegura tendría "claros y dañinos efectos" para el municipio.



Desde ese planteamiento, Franquis solicita en un comunicado "una reunión urgente entre el Ayuntamiento de Agaete y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias" para negociar la propuesta de paralización de la corporación local, que -sostiene- respalda la oposición al proyecto mostrada "no solo en la villa de Agaete, sino en la sociedad grancanaria”.



El dirigente socialista argumenta, además, que apuntalan la postura del Ayuntamiento "el bajo nivel de utilización y ocupación de las actuales infraestructuras del Puerto de las Nieves y el gran impacto medioambiental que tendría este proyecto".



Impacto que insta a evitar aduciendo que “el medio ambiente y la sostenibilidad son prioritarios para el modelo de desarrollo económico que defiende el Partido Socialista".



Un partido que, además, "no cree que el argumento del supuesto fomento de empleo para la isla (esgrimido por los defensores del proyecto) tenga fundamento alguno, no estimándose una mejora en la estabilidad y la calidad del empleo local e insular si se ampliase el citado muelle", sentencia Franquis.