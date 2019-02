Sorpresa en la Policía Local al encontrar un caballo suelto en Las Canteras

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han llevado este miércoles una sorpresa al encontrar en mitad de la playa de Las Canteras un caballo dando un paseo.

"No, ni se está rodando una película en Las Canteras, ni hoy es 28 de diciembre...", decía la Policía en su perfil oficial de Twitter. "Como no llegó nadando, los agentes no han podido más que entregar una multa a su propietario", continuaba el tuit; una estampa curiosa que dejó a los agentes asombrados.